Så mange penge får Skagens Kunstmuseer ekstraordinært fra staten

SKAGEN:Én million kroner.

Så meget har kulturminister Ane Halsboe Jørgensen (S), Radikale Venstre, Enhedslisten og SF besluttet at tildele Skagens Kunstmuseer helt ekstraordinært som en del af 2,6 millioner kroner stor pulje til kulturinstitutioner og -tiltag.

Det fremgår af en pressemeddelelse på Kulturministeriets hjemmeside fredag.

Det består den ekstraordinære bevilling af 1 million kroner til Skagens Kunstmuseer til en særlig bevarings- og konserveringsindsats. 1 million kroner til formidlingsprojektet "Folkedans i fremtiden". 600.000 kroner til teatret Mungo Park

I Skagens Kunstmuseer vækker de ekstraordinære midler glæde hos museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen.

- Jamen, der skal selvfølgelig lyde et tak. Det er vi rigtig glade for. Jeg er rigtig glad for, at der er blevet lyttet til os.

- Vi har i lang tid peget på, at der er en ulige fordeling af statsstøtte på tværs af landet. Vi ved godt, at det kan tage tid at få lavet ændringer, og at det kan være en svær opgave. Jeg kan godt forstå, at den opgave er forbundet med tid, og at det skal arbejdes grundigt igennem, siger hun.

Det skal pengene bruges på

Den ene million kroner, som Lisette Vind Ebbesen og Skagen Kunstmusser fredag fik sat i udsigt, kan hurtigt få ben at gå på, konstaterer museumsdirektøren.

- De skal bruges til samlingsvaretagelse og konservering af værker, og så har vi et stort registreringsarbejde, der skal gøres. Der er et kæmpe behov for at få lavet en god samlingsbevaring.

- Det løser ikke vores udfordringer på lang sigt, men derfor er det alligevel dejligt, at der bliver lyttet til det, og at vi får en million til at støtte op omkring vores samlingsvaretagelse nu og her, siger Lisette Vind Ebbesen.

Ud af en årlig økonomi på 30 millioner kroner må museumsinspektøren dog også erkende, at selvom millionen er et plaster på såret, vil hun stadig kæmpe for, at der bliver kigget på fordelingen af kulturkroner på landsplan.

- Den statsstøtte, vi modtager, står stadig ikke mål med de opgaver, vi skal løfte, og jeg håber, at der stadig bliver arbejdet videre med at få ændret på den ulige fordeling af støttekronerne.

- Jeg ved ikke, hvor langt pengene rækker. Disse penge løser ikke problemet på lang sigt. Der skal ikke være tvivl om, at jeg er glad for pengene. Men jeg håber også, at man stadig vil kigge på fordelingsmodellen. Det bliver ikke svært for os at bruge pengene, for der er rigeligt med opgaver at tage fat på, siger Lisette Vind Ebbesen.

Vigtig del af kulturarven

Kulturminister Ane Halsboe Jørgensen var i starten af november på besøg hos netop Lisette Vind Ebbesen og Skagens Kunstmuseer.

Og hun pointerer, at det er en central del af Danmarks kulturarv og -historie, der gemmer sig i arkiverne i Skagen.

- Ved at give Skagens Kunstmuseer en håndsrækning til at løse den helt akutte udfordring med at konservere og bevare kunstværker værner vi om en vigtig del af vores kulturarv.

- Det er jo et stykke kulturelt danmarkshistorie og på nogle områder verdenshistorie, Skagens Kunstmuseer har mellem hænderne, siger kulturminister Ane Halsboe Jørgensen i en pressemeddelelse.

8. november i år besøgte kulturminister Ane Halsboe Jørgensen (S) Skagens Kunstmuseer.

Den aktuelle coronasituation

Coronapandemien har - som i alle øvrige dele af samfundet - også haft en indvirkning på Skagens Kunstmuseer og virksomhedens økonomi og drift.

Det erkender Lisette Vind Ebbesen.

- Vi har oplevet et fald i antallet af besøgende. Helt aktuelt mangler vi tre millioner kroner i entréindtægter for 2021. Det er blot for at illustrere, hvor hårdt det rammer os, når vi ikke har gæster på vores museer, siger hun.

De er imidlertid gået nogenlunde fri af de seneste ugers indførte restriktioner i samfundet. Men om der i den nærmeste fremtid kan komme nye restriktioner, der kan ramme museerne i landet hårdt, tør direktøren ikke at spå om.

- Man er jo desværre ved at få en lille smule træning i det. Men vi tør ikke at spå om noget i forhold til nye restriktioner. Det er ude af vores hænder, siger Lisette Vind Ebbesen.

