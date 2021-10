Så mange stemte på den nye biskop - se her, hvem der fik flest stemmer

Fra 1. december er Thomas Reinholdt Rasmussen biskop over Aalborg Stift. I anden valgrunde, hvor stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer - 1755 potentielle vælgere - kunne sætte deres kryds, fik Annette Brounbjerg Bennedsgaard, provst i Horsens provsti, 743 stemmer, mens Thomas Reinholdt Rasmussen, provst i Hjørring Søndre provsti, fik 829 stemmer.

Stemmeprocenten i anden runde fik en tak opad til 90,8, mens den i første runde var på 87. Der var 22 blanke stemmer.

Den nye biskop indsættes ved en gudstjeneste i Budolfi Kirke 12. december - men er altså officielt biskop allerede fra 1. december.

Formand for valgbestyrelsen, Anders B. Hummelmose fra Brønderslev Provsti, afsluttede den elektroniske valghandling på slaget 12 ved at ringe med klokken i Bispegården på Thulebakken i Aalborg, derefter blev der talt stemmer op, og et kvarter senere var det hele afgjort.

Valgslaget har stået mellem to erklærede grundtvigianere, hvor forskellen for ikke-teologer måske har været svær at få øje på. Men trukket lidt skarpt op stod på den ene side en meget folkelig tilgang til præstegeringen, og på den anden en både folkelig og mere teoretisk funderet tilgang mellem to meget vel kvalificerede kandidater.

I første runde fik de da også næsten lige mange stemmer, henholdsvis 39,2 og 38,1 procent, mens 22 procent stemte på den tredje kandidat, Hanne Dahl, der er sognepræst i Budolfi sogn. Hun har i anden valgrunde støttet Thomas Reinholdt Rasmussens kampagne.

Læs Nordjyskes portræt af den nye biskop:

Opdateres...