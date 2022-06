Så meget skal du spare, før turen til grænsen er tjent hjem

NORDJYLLAND:Med stigende priser på alt fra benzin til fødevarer kigger mange nordjyder efter steder, hvor de kan spare penge. Det kunne friste mange til at køre sydpå for at fylde bagagerummet med slik, øl og sodavand fra grænsebutikkerne.

Men hvor meget skal man egentlig spare på turen fra Nordjylland, før det giver mening?

Det har Spar Nord og Bilbasen regnet på. Ud fra en analyse af de samlede omkostning ved at køre henholdsvis diesel-, benzin-, hybrid- eller elbil har de fundet frem til, hvor meget der skal spares ved grænsen, før det giver mening at tage turen for en nordjyde.

Ikke overraskende viser beregningerne, at det er blevet væsentligt dyrere at være bilejer sammenlignet med samme tid sidste år - hvilket er den direkte konsekvens af prisudviklingen på især brændstof og el, der blandt andet skyldes krigen i Ukraine.

- Til gengæld er afskrivningerne i år lidt lavere som følge de meget lange leveringstider på nye biler og den store efterspørgsel på brugte biler. Det kommer selvfølgelig bilejerne til gode, men det opvejer langt fra de stigende priser, fortæller cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm.

Der skal mange rammer i bagagerummet

En skagbo med en dieselbil skal spare knap 2500 kroner ved grænsen, før turen fra Skagen til grænsebutikkerne i Tyskland er tjent hjem. Er det i en elbil er beløbet 2050 kroner.

Hvis man vil tage turen i en benzinbil, skal man spare 2341 kroner, mens det først kan svare sig at tage turen i en plug-in hybrid, hvis man sparer 2180 kroner ved grænsen.

Ifølge de tilbud Nordjyske har fundet i uge 22 for henholdsvis en nordjysk discountbutik og en grænsebutik, skal du finde plads i bagagerummet til 56 rammer Royal Export á 24 stk. i din dieselbil, før turen tjener sig hjem.

Med den seneste tids stigende priser, skal der i sagens natur spares mere på turen til grænsen. Sidste år skulle en skagbo spare omkring 1800 kroner, før turen skulle give økonomisk pote.

Jens Nyholm peger desuden på, at man udover prisen forbundet med kørslen også skal medregne eventuelle udgifter til forplejning undervejs samt eventuelle priser på bro eller færge - hvilket dog, udover for læsøboerne - ikke umiddelbart er aktuelt for størstedelen af nordjyderne.

Lettere at finde besparelser

Det er dog ikke kun i grænsebutikkerne, nordjyderne kan spare penge på en tur over grænsen. Der er også penge at spare på de tyske tankstationer. I denne uge bliver afgifterne på benzin og diesel sat ned som konsekvens af de stigende energipriser.

Sådan regner du ud, hvor meget du skal spare Find afstanden fra din bopæl til de nærmeste grænsebutikker (Husk at medregne hjemturen). Derefter ganger du den samlede afstand med TCO'en, som er fordelt således: Benzinbiler: 2,92 kr/km Dieselbiler: 3,09 kr/km Plug-in hybridbiler: 2,72 kr/km Elbiler: 2,56 kr/km TCO står for total cost of ownership og er et udtryk for de samlede omkostninger ved at køre bil. Suppler til sidst med eventuelle omkostninger til fx færgetur og forplejning. TCO-beregningen er baseret på de 10 mest solgte nye og de 10 mest solgte brugte biler i Danmark i de første fem måneder af 2022. TCO tager udgangspunkt i tre års ejerskab og salg i ren handel til forhandler efter de tre år. Elementer, der indgår i beregningerne: Priser på el og brændstof, el- og brændstofforbrug, afskrivningsprofil og finansiering. Brændstofforbruget er sat til 14,1 km/l for benzinbilerne og 18,1 km/l for dieselbilerne. Plug-in hybriderne er sat til 19,2 km/l, og 40% af deres kørsel er på strøm. Elbilerne er sat til 21 kWh pr. 100 km. Det er 15% under de opgivne forbrugstal. Kilde: Spar Nord og Bilbasen VIS MERE

Ifølge TankBillig.info kan man tanke en liter blyfri 95 for under 14 kroner på tankstationer omkring grænsebutikkerne. Listeprisen på OK's danske tankstationer er 18,79 kroner.

- Tyskland har valgt at sænke energiafgifterne, hvilket blandt andet betyder, at benzin bliver 35 cent billigere pr. liter svarende til 2,60 kroner og diesel 17 cent billigere pr. liter svarende til 1,26 kroner. Og da de tyske priser på brændstof i forvejen er lavere end herhjemme, kan de grænsehandlende med fordel tanke bilen op på den sydlige side af grænsen og dermed sikre sig en billigere hjemtur, siger Jens Nyholm og fortsætter:

- Generelt er der lavere afgifter i Tyskland på flere varegrupper, og som følge af den høje inflation vil det derfor være lettere at finde de nødvendige besparelser for at få turen til at gå i plus. I Tyskland ligger momsen på dagligvarer på syv procent mod 25 procent i Danmark, og derfor rammes de tyske dagligvarer ikke af lige så store prisstigninger, som vi ser i Danmark.