Så meget skal du spare, før turen til grænsen er tjent hjem

NORDJYLLAND:For nogle er det nærmest en nationalsport. Og det er da også fristende at køre sydpå for at fylde bilens bagagerum med slik, øl og sodavand fra butikkerne lige på den anden side af den dansk-tyske grænse.

Men kan det betale sig? Spar Nord og Bilbasen har regnet på, hvor meget der skalspares på indkøbene, før turen er tjent hjem. Det siger sig selv, at jo længere nordpå, du bor, jo større besparelse skal du opnå.

- Kører du fra Skagen og tilbage igen, skal grænseindkøbene ifølge beregningerne resultere i en besparelse på lidt mere end 1800 kroner, før turen giver økonomisk pote, skriver Spar Nord og Bilbasen i en pressemeddelelse. Ifølge de tilbud, Nordjyske fandt tirsdag i henholdsvis en grænsebutik og en nordjysk discountbutik, skal der klemmes 40 rammer Royal-dåseøl af 24 styk ind bag i bilen for at opnå sådan en besparelse.

Beregningerne er ikke kun udgiften til brændstof:

- For at opnå et mere nuanceret overblik over turens omkostninger er det nødvendigt også at medregne blandt andet afskrivninger, da antal kørte kilometer betyder relativt meget for din bils værdi, fortæller markedsanalytiker hos Bilbasen Jan Lang.

Han pointerer, at afgiftsændringer de seneste 10 år har gjort det billigere at være bilejer, og omkostningerne pr. kørte kilometer er faldet en del. Dog falder dieselbilers værdi hurtigere end tidligere på grund af skærpede miljøkrav, og det spiller ind på køreomkostningerne.

Beregningen af omkostningerne er baseret på de 10 mest solgte nye og de 10 mest solgte brugte biler i Danmark (både diesel og benzin) i de første fem måneder af 2021. Resultatet er, at hver kilometer koster 2,28 kroner. Dermed løber en tur til grænsen fra Aalborg og tilbage igen op i 1330 kroner. Kører du fra Hobro til Kruså - og tilbage igen - skal du spare 1062 kroner på dåsebajerne og bøtterne med slik og vaskepulver.

- Selvom der på nogle varegrupper kan være betydelige prisforskelle mellem grænsebutikkerne og de danske dagligvareforretninger, kræver det for mange danskere, at der købes relativt stort ind, før turen kan betale sige, siger cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

Du kan selv regne ud, hvor meget du skal spare i grænsebutikkerne, før turen kan svare sig rent økonomisk. Find afstanden fra din bopæl til den nærmeste grænsebutik - eksempelvis på Google Maps - og husk at medregne hjemturen. Gang tallet med de 2,28 kroner. Dette tal er et gennemsnit af de samlede omkostninger ved at køre bil beregnet ud fra de mest populære bilmodeller. Der er både taget højde for brændstofpriser og -forbrug, afskrivning og finansiering.