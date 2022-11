Så meget sparer du klimaet for, hvis du kører med naboen

Er du én af de bilister, som hver morgen stiger ind i bilen og kører på arbejde alene, så hører du til det absolutte flertal.

Men hilser du alligevel på naboen, når du står i carporten klokken syv, og skal I samme vej, så kan der være fordele ud over det økonomiske. Især for miljøet, viser beregninger, Vejdirektoratet har lavet.

Vejdirektoratet har haft kuglerammen fremme og regnet ud, at hvis 10 procent af alle solopendlere begyndte at køre sammen, så ville Danmark spare cirka 200.000 ton CO2-udledning om året. Det svarer til den årlige opvarmning af cirka 35.000 parcelhuse med oliefyr og til omkring 0,5 procent af den samlede klimabelastning i Danmark.

- Biltrafikken står for en stor del af Danmarks CO2-udleding. Derfor er det relevant at tænke i nye baner, når det kommer til transport, og her kan samkørsel gøre en forskel. Selvfølgelig er det ikke alle, der kan give et lift til en nabo eller kollega, men hvis man kan gøre det uden stort besvær, så synes jeg da, at man skal give det en chance. Når vi deler vores køretur med en anden bilist, så er der én bil mindre på vejene, og det giver en halv så stor klimabelastning hver gang, siger afdelingsleder Andreas Egense, Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

Som en del af kampagnen ”Hvorfor ikk’ følges, når vi skal samme vej” har Vejdirektoratet udarbejdet en samkørselsberegner. Her kan pendlere og andre nysgerrige sjæle indtaste deres oplysninger og se, hvor mange penge – og det kan være rigtig mange – og hvor meget CO2 man sparer ved at køre med hinanden.

Risikoen for at sidde i kø bliver mindre

Ud over den hyggelige sludder med naboen og gevinsten for miljøet kan der også være andre fordele forbundet med samkørslen.

Hvis du kører på motorvejsnettet i og omkring Aalborg, har du med garanti prøvet at holde i kø i myldretiden.

Hvis langt flere kører sammen, vil risikoen for at sidde i kø også blive mindre.

Hvis 10 procent af alle solopendlere begynder at køre sammen, vil trængslen falde med cirka 4 millioner timer om året, viser beregninger.

- Hvis vi ser tilbage på de seneste årtier, så har vi fået flere og flere biler, men udnyttelsen af den enkelte personbil er faldet. Det ville være rigtigt godt, hvis vi blev bedre til at køre sammen. Det giver god mening for privatøkonomien, det reducerer trængslen, og så er det en gevinst for klimaet. Nogen vil måske endda opleve, at det er hyggeligt at køre sammen med andre, og hvis man gerne vil sidde i fred og ro, kan man jo aftale det med sin samkørselspartner, siger Andreas Egense.

Ifølge Vejdirektoratets tal tegner privatbilisme sig for 5,8 millioner ton CO2 ud af i alt 45 millioner ton af den årlige CO2-udledning i Danmark.