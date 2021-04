Så meget tjener de rigeste og fattigste nordjyder

NORDJYLLAND:Hasseris eller Haverslev? Astrup eller Ullits?

Der er stor forskel på, hvilket sogn man bor i, når der ses på gennemsnitlig årsindkomst.

Det viser en ny undersøgelse, som er lavet ned til de mindste administrative enheder – de omkring 2000 sogne i landet.

Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har lavet undersøgelsen, som ellers normalt kun opgøres for hver kommune.

Undersøgelsen viser, indkomsten for tre grupper og en samlet: Beskæftigede, ikke i arbejde (inklusiv pensionister) og studerende – og en samlet for alle grupperne.

Her står det klart, at det sogn i Region Nordjylland, hvor gennemsnitsindkomsten på årsbasis før skat er højest, er Hasseris Sogn. Her er gennemsnitsindkomsten 732.862 for alle beskæftigede.

I kontrast til det har Ullits Sogn en gennemsnitsindkomst på 335.136 kroner for beskæftigede. Det er lavest i regionen og fjerdelavest set på landsplan.

Landets topscorer er Vedbæk Sogn, der ligger på 1.580.532 kroner om året.

Klik dig rundt på nedenstående kort, som er lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Her tjener de mest

Undersøgelsen viser også, hvilke sogne, der har flest indbyggere, der er blandt de 10 procent rigeste i landet.

Her er det ikke overraskende Nordsjælland, der har flest. Faktisk tæller samtlige sogne i top 10 sogne i den nordlige del af Sjælland.

Her tjener de mindst

Ser man i den modsatte ende er de tre sogne, hvor der bor flest af de 20 procent fattigste, er både Odense, Aarhus og København repræsenteret.

Vollsmose Sogn i Odense har den højeste andel af de 20 procent fattigste i sognet med 64,1 procent af beboerne, mens Gellerup Sogn i Aarhus ligger på 61,8 procent og Tingbjerg Sogn i København slutter top-tre af med 59,9 procent.

Derfra følger tre sogne fra Aalborg - Sankt Markus Sogn, Vor Frue Sogn og Vor Frelsers Sogn.

Sådan er det undersøgt

Det er Danmarks Statistiks personregistre, som undersøgelsen har taget udgangspunkt i.

Her er der set på indkomstoplysninger for indkomståret 2019, bopæl pr. 1. januar 2020 og oplysninger om arbejdsmarkedstilknytning ultimo november 2019.

Derudover er der kun taget familier med fuldt skattepligtige voksne og familier, som har en positiv disponibel indkomst. Derfor er eksempelvis selvstændige, hvis forretninger giver underskud, eller personer, som har realiseret store tab på eksempelvis aktier, udeladt.