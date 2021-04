Så ruller vaccinepasset ud: En bestemt gruppe har ventet med længsel

NORDJYLLAND:300.000 danskere, der fritaget for digital post, har hidtil ikke kunne dokumentere, at de er blevet vaccineret for covid-19, når de f.eks. skulle til massage, frisør, i zoologisk have eller deltage i andre aktiviteter, der kræver coronapas.

Mandag landede de første fysiske vaccinepas i postkassen hos færdigvaccinerede borgere, der ikke har e-Boks og NemID.

I Nordjylland drejer det sig om cirka 30.000 borgere, der er fritaget for digital post, og som dermed får det første bevis på, at de rent faktisk er vaccineret. Langt de flest tilhører aldersgrupper, der for længst er færdigvaccineret, men ikke har haft mulighed for at dokumentere det, fordi de ikke benytter sig af digitale løsninger på f.eks smartphone.

Nogle vaccinationscentre andre steder i landet har udleveret et papir-kort med dokumentation for at borgeren er færdigvaccineret, men det er altså ikke standard og har ikke været benyttet i Nordjylland, hvilket har givet anledning til frustrationer.

I nogle tilfælde har det betydet, at ikke-digitale borgere har måttet stå i kø for at få foretaget en hurtigtest, så de i stedet kunne fremvise et negativt testsvar, hvis de har haft behov for at fremvise dokumentation. Falck, der står for hurtigtest-centrene, tilbyder nemlig et papir med skriftlig dokumentation for, at man er testet negativ eller positiv. Samme mulighed findes endnu ikke på de testcentre, hvor man får udført PCR-test efter tidsbestilling.

Gælder efter to uger

Sundhedsministeriet oplyser til NORDJYSKE, at færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation direkte via fysisk post frem til den 14. april

"... der vil herefter løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres. Herudover etableres der hurtigst muligt en telefonservice, hvor alle færdigvaccinerede borgere kan få mulighed for at bestille et printet vaccinationspas, hvis de har behov for det", skriver Sundhedsministeriet.

Det er ikke muligt at benytte vaccinationspasset umiddelbart efter man har fået sit 2. stik, da der skal gå to uger, fra man har fået den afsluttende vaccinedosis, før vaccination for covid-19 er gyldig som dokumentation.

Der er stadig stor usikkerhed blandt borgerne, og mange spørgsmål om hvordan de skal forholde sig, både når det gælder test og vaccination. Uge 14 var den travleste uge til dato for Region Nordjyllands hotline, hvor man modtog 13.000 opkald fra borgere, der var i tvivl om deres situation.

Coronapas - for ikke digitale Et coronapas, fysisk eller digitalt, indeholder dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte. For borgere der er fritaget fra digital post, gælder følgende: Dokumentation for gennemført vaccination mod COVID-19: Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får de kommende uger tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Vaccinationspasset bliver fremover løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres. Der etableres hurtigst muligt en telefonservice, hvor alle færdigvaccinerede borgere kan bestille et printet vaccinationspas, men det er ikke på plads endnu. Dokumentation for COVID-19-test: Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på hurtigtest (antigentest) hos private udbydere, bl.a, Falck. Her kan et negativt testsvar bruges som dokumentation i 72 timer efter testen er udført. Har man været smittet med covid-19, kan det dokumenteres med et positivt testsvar, som dog skal været foretaget senest inden for 2-12 uger, for at man betragtes som immun Der arbejdes på en tilsvarende løsning med papirdokumentation på PCR-test-centrene. Kilde: Coronasmitte,dk, myndighedernes fælles hjemmeside VIS MERE

Gå på nettet ...

Den stærkt efterspurgte information til borgerne om muligheden for at få et vaccinationspas lader stadig meget tilbage at ønske, og det er formentlig medvirkende til, at så mange borgere er i vildrede.

For til trods for at de første vaccinationspas nu er på vej til borgerne, har myndighederne endnu ikke opdateret deres informationskanaler med den information. Hvis man f.eks. tirsdag ringede for at få hjælp på sundhed.dk's covid-19 informations-hotline, fik man denne ikke særlig brugervenlige besked med indbygget paradoks, idet digitale borgere henvises til at holde sig orienteret på en internethjemmeside:

"Hvis du henvender dig fordi du ikke er digital bruger, f.eks. hvis du er fritaget for digital post og NemID og har spørgsmål vedrørende coronapas, kan vi desværre ikke hjælpe. Men der er en ikke digital løsning på vej. Vi henviser til at du holder dig orienteret på www.coronasmitte.dk".