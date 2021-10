Så skal der stikkes: Nu kommer der igen et vaccinationscenter i din kommune

NORDJYLLAND:Region Nordjylland opretter nu en lang række nye vaccinationscentre, som supplement til de eksisterende, så der fremover tilbydes vaccination i alle nordjyske kommuner. Der vil i de forskellige kommuner blive vaccineret på forskellige dage fra uge 43.

Det sker, fordi flere nordjyder over 18 år nu inviteres til revaccination for Covid-19. I første omgang inviteres dem, som har været færdigvaccineret i over 6 måneder med Pfizer-vaccinen. De borgere, der tidligere er vaccineret med Moderna-vaccinen, vil forventeligt blive inviteret i starten af november.

Allerede fra i dag bliver de første 25.000 nordjyder inviteret, og de får derfor mulighed for at lade sig vaccinere en tredje gang ved at bestille tid på www.vacciner.dk.

Da mange personer bliver inviteret samtidigt, er det muligt, at man først kan bestille en tid til revaccination om nogle uger. Det er derfor fint at bestille tid til et senere tidspunkt om nogle uger, da de to tidligere vaccinationer fortsat vil virke, og effekten kun gradvist vil aftage.

- Nu skal vi igen i gang med at vaccinere i større skala, og derfor udvider vi kapaciteten og mulighederne for at blive vaccineret i lokalområdet. Den kommende tid inviteres mange nordjyder til 3. stik, og derfor skal der bestilles tid. Det vil være med til at minimere risikoen for kø, og vi kan sikre, at vi har den rette mængde vacciner med til de enkelte vaccinationssteder, siger Anders Cinicola, chefkonsulent i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Der oprettes i alt 10 nye vaccinationscentre, så der er samlet 14 i Region Nordjylland. Der vil være forskellige åbningsdage, hvorfor det er vigtigt, at der bestilles tid via vacciner.dk, så man er sikker på at der er åbent, når man møder op for at få 3. stik. Hjemmesiden opdateres løbende.

De 14 steder er: Brovst Hallen (Jammerbugt Kommune) Messecenter Vesthimmerland (Vesthimmerland Kommune) Brønderslev Hallen (Brønderslev Kommune) Nykøbing Mors Hallen (Morsø Kommune) Midtmors Sport- og Fritidscenter (Morsø Kommune) Arena Nord (Frederikshavn Kommune) Hurup Gl. Banegård (Thisted Kommune) Skørping Idrætscenter (Rebild Kommune) Hadsund Hallerne (Mariagerfjord Kommune) Læsø Hallen (Læsø Kommune) Håndværkervej, Aalborg (Aalborg Kommune) Hjørring, Læsøvej (Hjørring Kommune) Højtoftevej 2, Thisted (Thisted Kommune) Hobro Sygehus (Hobro Kommune) VIS MERE

Som udgangspunkt skal der altid bestilles tid til vaccination, men der er mulighed for drop-in vaccination uden tidsbestilling på udvalgte steder i et begrænset tidsrum. Vaccinationscentrene og åbningstiderne kan ses på www.rn.dk/vacciner. Du kan også få hjælp til tidsbestilling hos regionens corona-hotline på tlf. 97 64 84 63.