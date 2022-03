Arne nægter at tale fint - og folk skraldgriner

VRÅ:Dengang Arne Larsen-Ledet var dreng, havde han ikke andet end traktorer i hovedet, og han ville være landmand ligesom sin far. Men så skete der noget med ham - bondeknøsen blev vakt, siger han selv. Og i stedet for at køre traktor, gik han hen og blev forkæmper for den lokale dialekt og en af Vrås sjoveste mænd.

En lærer, en bedemand og et højskoleophold blev afgørende for den unge Arnes skæbne. Det startede, da han efter 7 år i landsbyskolen i Serritslev, kom i realskolen i Vrå. Indtil da havde han ikke viet skolen og bøgerne større interesse, og at han tænkte ikke selv over, at han lød som en bondedreng fra bøhlandet.

Arne Larsen-Ledet er født i 1950 i Aarup - "den gyldne trekant" mellem Vrå, Poulstrup og Serritslev.

- På landet snakkede alle dialekt, men når børnene kom i realskolen, ville de til at tale fint. Dialekt var bondesprog, fortæller den nu 72-årige Arne Larsen-Ledet.

Lærer ville ikke høre "stationsbysk"