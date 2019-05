Sådan bliver den danske sommer

NORDJYLLAND: Ovenpå den historisk tørre sommer i 2018, så lyder forudsigelserne på den kommende sommer ikke helt så tør. Og dog, for langtidsmeteorolog hos Dansk Meteorologisk Institut Martin Lindberg gætter på, at der sagtens kan komme masser af strandvejr - og måske en hedebølge.

Langtidsmeteorologen har forsøgt at kigge tre måneder frem, og han understreger, at der selvfølgelig tages nogle forbehold for usikkerheder, men det tegner til sommer med lidt mere afveksling i vejret end 2018. Dermed er der udsigt til mere regn til marker og haver i år, end der var sidste år, skriver dmi.dk.

Der bliver dog heller ikke tale om en gentagelse af 2017 – som var både våd, blæsende og kold.

Kraftige tordenbyger

Både juni, juli og august ser ud til at kunne byde på solrigt sommervejr med mulighed for stranddage – indimellem afbrudt af regn og torden, lyder forudsigelsen.

Særligt juli forventes at kunne byde på nogle varme dage, måske endda hedebølger, idet den varme luft fra Centraleuropa ventes at strømme op over landet i perioder.

Ifølge Martin Lindberg, kaster det som regel også nogle kraftige tordenbyger af sig, og dermed vil der være store regionale forskelle i nedbørsmængden.

- Trods regionale variationer i hvor meget regn vi får, ser det ud til, at vi i gennemsnit for hele landet ender tæt på det normale hvad angår nedbør for en dansk sommer, siger Martin Lindberg til dmi.dk.