Sådan bliver vejret i efterårsferien: Lidt regn og risiko for frost sidst på ugen

NORDJYLLAND:Kun forholdsvis lidt regn, men med en lille risiko for frost sidst på ugen. Sådan lyder den samlede konklusion på forudsigelsen af vejret i efterårsferien fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Martin Lindberg.

Mandag fortsætter dagen med stille vejr og lidt eller nogen sol, og kun enjkelte byger hist og her. Temperaturen lander i omegnen af 12-13 graders varme.

Det billede gentager sig tirsdag - dog med lidt flere skyer om formiddagen.

I løbet af tirsdag eftermiddag klarer det op med lidt sol, mens vinden fortsat er svag til jævn.

Der kommer lidt mere vind natten til onsdag.. I det hele taget bliver det mere blæsende, når et højtryk bygges op over Norskehavet, mens et lavtryk nærmer sig fra Sydøsteuropa.

De er imellem de to tryktilstande, at det vil blæse op med mest vind over Øresund med vinde helt til stormende kuling og vindstød af stormstyrke - mestendels omkring Bornholm.

Nordjylland går i den sammenhæng nogenlunde fri - dog med en jævn til frisk - enkelte steder hård - nordøstlig vind.

Der kommer dog de fleste dage lidt sol. Størst er solchancen i Nordjylland om lørdagen, men som nævnt så blæser det altså noget op.

Ove hele ugen vil der ske et temperaturfald fra 12-13 graders varme først på ugen til 10-11 grader sidst på ugen med nattemperaturer fra to til fem grader og enkelte steder helt ned omkring frysepunktet.

- Natten til fredag og fredag morgen er der risiko for frost med rimfrost i græsset, forudser Martin Lindberg.

Han tør knap spå om vejret i den kommende weekend, men tror dog ikke det vil afvige voldsomt fra ugen generelt.

- Altså ingen regn, ikke specielt meget vind og gode solchancer for lidt sol - specielt lørdag, lyder den forsigtige forudsigelse fra vagthavende meteorolog.