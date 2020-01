Sådan bruger du mindre plastik med små ændringer i din adfærd

En pose til varerne, en halv liter kildevand og en lille beholder med sæbe.

Plastikken er overalt i hverdagen, og selv om det kan være svært at undgå det helt, er der områder, hvor du nemt kan gøre en forskel ved at ændre dine vaner.

Det gælder især, i forhold til de valg du træffer på indkøbsturen.

- Som forbruger kan man påvirke butikkerne og producenterne, hvis man køber varer i genbrugsplast, siger fagekspert fra Bolius Tue Patursson, der har speciale i energi og klima.

- Køber vi flere varer i genbrugsplast, vil producenterne også udvide det sortiment. Og så vil produktionen af ny plastik alt andet lige falde, tilføjer han.

Også organisationen Plastic Change peger på den store mængde plastikemballage fra butikkerne som et stort problem.

70 procent af den plastik, du forbruger i hverdagen, kommer nemlig fra emballage, fortæller strategisk direktør Anne Aittomaki.

Vil du nedbringe det tal, kan du blandt andet tænke over, hvor mange varer du selv pakker ind i plastik.

- Alle bør stoppe med at tage knitreposen i supermarkedets grøntsagsafdeling. Tag hellere et lille net med hjemmefra, eller lad grøntsagerne ligge frit i indkøbskurven, siger Anne Aittomaki.

Hav også en mulepose med til at transportere varerne hjem i.

Drikkedunk, store beholdere og bestik

Forbruget af vandflasker er et andet godt eksempel på, hvor du kan gøre en forskel. Selv om langt de fleste flasker bliver pantet og dermed genanvendt, så tæller det stadig i miljøregnskabet.

- Alt, der ryger i en genanvendelsesproces, betegnes stadig som engangsbrug. For man skal stadig transportere flaskerne til et sted, hvor det skal granuleres og laves på ny, siger Anne Aittomaki, der anbefaler, at du i stedet køber en langtidsholdbar drikkedunk.

Du kan også med fordel købe en række varer såsom sæbe og shampoo i store beholdere i stedet for små, råder Bolius. Det sparer nemlig også store mængder plastik.

Og hold dig i det omfang, det er muligt, fra engangsprodukter. EU har allerede forbudt engangsservice og sugerør i plastik - og du kan i stedet købe papprodukter eller benytte service, der kan vaskes op og bruges igen.

Plastikforbrug er dog langt fra kun emballage og engangsplast. Vil du spare, skal du også se på dit forbrug af eksempelvis hvidevarer.

- Set i forhold til bæredygtighed er vores bedste råd ikke at skifte bare for at skifte, siger Tue Patursson fra Bolius og fortsætter:

- Tidligere sagde vi, at du godt kan skifte en vaskemaskine til et bedre energimærke. I dag siger vi, at du bør skifte, når der er behov for det. Og når du så skifter, så køb kvalitet, der holder, siger han.

/ritzau fokus/