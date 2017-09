Sådan er nordjyderne bag rattet

NORDJYLLAND: Omfanget af nordjydernes næsepilleri og råb af medtrafikanter under bilkørsel er nogle af de ting, som er kigget på i en ny undersøgelse om danskernes kørevaner.

Ifølge undersøgelsen, der er foretaget af Analyse Danmark, ser det ikke ud til, at nordjyderne har mere benzin i blodet end resten af befolkningen. 39 procent svarer nemlig, at de godt kan lide at køre stærkt, og den andel gør sig også gældende for landsgennemsnittet.

Hvorvidt nordjyderne kan lide at køre for stærkt, siger undersøgelsen dog ikke noget om.

Næsepillende nordjyder

Når nordjyderne kører i bil alene, scorer det at synge højt og næsepilleri højt på listen over det, man laver under bilkørslen. I undersøgelsen angiver hver tredje nordjyde, at de synger højt, når de er alene i bilen, mens hver syvende indrømmer, at de bruger køretiden på at pille næse. At høre radio er dog nordjydernes yndlingsbeskæftigelse.

Men det er ikke alle nordjyderne, der kan nøjes med at høre radio og synge højt, når de kører bil. Over en fjerdedel har i undersøgelsen svaret ja til, at de råber af deres medtrafikanter i trafikken - det er lidt under landsgennemsnittet for undersøgelsen.

Nordjyder blander sig mest

Til spørgsmålet om, hvem man bedst kan lide at have med som passager i bilen, foretrækker nordjyderne at dele bil med kone/mand/kæreste, mens de helst undgår en køretur med børn og kollegaer.

Når nordjyderne selv er passagerer, angiver 54 procent af de nordjyske deltagere i undersøgelsen, at de blander sig i den måde, som chaufføren kører på.

På det punkt indtager nordjyderne en førsteplads mod et landsgennemsnit på 50 procent.

Ekstremt pres i bilen

Det er et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år, ud fra forhold om køn, alder og region, der har deltaget i undersøgelsen. I alt har 1004 danskere deltaget i undersøgelsen, der er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. 103 af deltagerne bor i Region Nordjylland.