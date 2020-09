Sådan får du en storslået udsigt – med lidt hjælp af en gummiged

”Bliver du også fascineret af storslåede udsigter? Så tag til Nordjylland, hvor naturen er fantastisk.”

Visit Nordjylland bruger på sin hjemmeside naturen som trækplaster, når turister skal lokkes her til, og jo tak, hvem vil ikke gerne nyde udsigten fra vores smukke egn.

Men fascinationen kan godt løbe ud af kontrol. Det gjorde den ifølge myndighederne for erhvervsmanden Hans Andersen for godt et års tid siden, og han er nu sigtet for groft hærværk mod fredede klitter på Skagen Sønderstrand, tæt ved Vippefyret. En gummiged skubbede i ly af natten toppen af klitterne ud for Andersens sommerhus, og næste morgen vågnede han og nærmeste naboer op til en udsigt, der formentlig var lige så storslået, som den turistbureauet beskriver.

Der er et ord for den slags handlinger. Selvtægt. En retssag vil snart afgøre, om den tidligere brugtvognsforhandler og føreren af gummigeden, der også er sigtet i sagen, brød såvel straffeloven som naturbeskyttelsesloven, da de tog sagen i egen hånd og skovl, og om de kan pålægges en bøde og en regning for det arbejde, som HedeDanmark påbegyndte i denne uge, og som skal bringe klitterne tilbage til deres oprindelige form.

Det vil være godt og rigtigt, hvis de to entreprenante mænd bliver dømt. Det vil være en understregning af, at fredning af klitter – og naturbeskyttelse mere generelt – er et samfundsanliggende, som enkeltindivider må respektere. Selv når det tager ens udsigt. Hans Andersen burde have sagt til sig selv, som heldigvis hovedparten af os godt kan finde ud af at sige til os selv: Er jeg utilfreds med myndigheders og lokalpolitikeres beslutninger, der bliver truffet for at beskytte vores mest udsatte naturområder, eksisterer der er et klagesystem, som jeg kan benytte mig af, og ultimativt må jeg forsøge at få stemt politikere, jeg er utilfreds med, ud af de kommunale parlamenter. Indrømmet, det er mere besværligt end selvtægt, men det er til gengæld både lovligt og respektfuldt over for vores fælles natur.

Og hvilken natur! Skagen Sønderstrand er et yndet udflugtsmål for både skagboer og turister. Lys og farver er enestående. Det var her, at skagensmalerne skabte nogle af deres verdensberømte malerier. Ude mellem klitterne mærker man både havvindens og historiens sus. Men det er også et område, der i årevis har været genstand for en langvarig strid mellem politikere og nogle af beboerne. Udvidelsen af Skagen Havn og sandfodring i forbindelse med kystbeskyttelse har ifølge kritikerne ændret klitlandskabet i sådan en grad, at de snart 25 år gamle fredningsregler er brudt af myndighederne, lyder deres anklage.

En af kritikerne har været Hans Andersen. Han har kaldt Sønderstrand for et ”ørkenlandskab”. Hvilket afslører, at han ikke har besøgt Sahara for nylig. Men naturligvis ændrer kystlinjer og klitlandskaber sig med tiden, og den udsigt han købte sig til for nogle år siden, er givetvis ikke præcis den samme i dag som dengang. Men det er et grundvilkår, når man træffer det helt frivillige valg, om man vil købe hus i første vandrække. Naturen arbejder dag ud og dag ind, og naturens egne forandringer og de forandringer, der følger med af myndighedernes forpligtelse til at beskytte naturen, skal vi værdsætte. Ikke ukritisk, men med respekt over for formålet, og formålet er større end os alle hver især.

Den indlysende rigtige udgang på denne tragedie burde have været, at Hans Andersen havde erkendt sin fejl og betalt for genopretningen prompte. I mangel af den erkendelse var Frederikshavn Kommunes beslutning om at afsætte penge til at genopbygge klitten en pligthandling, selv om den mødte modstand fra nogle sider. Og det vil stadig være rigtig beslutning, selv om det usandsynlige skulle ske, at Hans Andersen og hans medsigtede slipper for at dække omkostningerne. Selvtægt må aldrig kunne betale sig.