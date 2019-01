Sådan får du flere penge mellem hænderne i 2019: Fem gode råd

Har du haft en fornemmelse af, at lønkronerne forsvandt lidt hurtigere, end du kunne nå at tjene dem i 2018?

Så er det nye år måske en god anledning til at give din økonomi en grundig gennemgang.

Der er nemlig penge at hente for de fleste, hvis man lige løber sit forbrug igennem. Penge- og pensionspanelet og Forbrugerrådet Tænk hjælper dig her til hvordan.

1) Lav et budget

Start med at få overblikket over, hvad du egentlig bruger dine penge på.

- Ikke kun for at se, hvad man har i rådighedsbeløb, men også for at bruge tid på at tænke over, om man bruger sine penge rigtigt, siger Morten Bruun Pedersen, der er seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

- Betaler man for eksempel for meget for noget - eller kunne nogle af pengene bruges på en anden måde, siger han.

2) Tjek dine lån

Har du et banklån, kan der også være penge at hente ved for eksempel at undersøge, om du kan få en bedre rente hos en anden bank - eller måske forhandle renten ned hos den bank, du allerede benytter.

- Man kan kigge på mybanker eller pengepriser.dk og se, om det, man betaler i rente, ligger i overkanten i forhold til resten af markedet, anbefaler Morten Bruun Pedersen.

Ligger du inde med et eller flere kviklån med en høj rente, kan du starte med at tale med din bank om, hvorvidt du kan få et banklån eller en kassekredit med en god rente i stedet.

- Kan man ikke det, fordi man ikke er kreditværdig, så bør man starte det nye år på vand og havregrød, indtil lånene er betalt af. Kviklån er en forbandelse for økonomien, så det er med at komme ud af dem hurtigst muligt, siger Forbrugerrådets seniorøkonom.

3) Forsikringer

Et lignende tjek bør du give dine forsikringer, siger Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet.

Gør op med dig selv, hvad du egentlig har brug for af dækning - i forhold til hus, ulykke, rejse, børn, bil, hund og lignende - og tjek på forsikringsguiden.dk, om du kan få den dækning, du har behov for, til billigere penge.

- Det tager lidt tid, og man skal sætte sig ind i det, men så kan der også være penge at spare, siger Louise Skjødsholm.

Hun anbefaler desuden, at man indhenter tilbud fra flere forsikringsselskaber og bruger dem til at forhandle med.

4) Tjek betalingsservice

Har du egentlig overblik over, hvad der helt automatisk bliver trukket fra din konto hver måned?

- Gå igennem dine betalingsserviceaftaler - og er der abonnementer, du overhovedet ikke bruger, så få dem opsagt, siger Morten Bruun Pedersen.

Det kan være et abonnement til et fitnesscenter eller på en streamingtjeneste, som du ikke får brugt tilstrækkeligt.

Undgå at uforudsete udgifter vælter budgettet - Start en opsparing til uforudsete udgifter. Så vælter dit budget ikke, hvis vaskemaskinen går i stykker, eller du har et år med ekstra mange gaveindkøb til bryllupper, fødselsdage eller jul. - Læg en smule til side hver måned - for eksempel 100 eller 200 kroner. Det vigtigste er ikke beløbet, men at du tænker muligheden for uforudsete udgifter ind i dit budget fra starten af. - Når du har opsparet, hvad der svarer til en månedsløn, er du godt dækket ind. - Hav en separat opsparingskonto - eller eventuelt flere, hvis du har behov for at have opsparingerne til ferie og gaver adskilt. Kilde: specialkonsulent Louise Skjødsholm fra Penge- og Pensionspanelet. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

5) Skær ned på indkøbene

Det giver sig selv, at bruger du færre penge, har du flere til rådighed. Men for at skære ned, skal du vide, hvor du bruger din penge - og det er det de færreste, der har det fulde overblik over.

Det skal du gøre op med, siger Louise Skjødsholm.

- Flere banker har et forbrugsoverblik, du kan tjekke - eller du kan downloade en budget-app, foreslår hun.

I appen kan du skrive alle dine indkøb ind og kategorisere indkøbene som "luksus" eller "nødvendig".

Når du - for eksempel efter en måneds overvågning af forbruget - har fået et overblik over, hvad du egentlig bruger pengene på, kan du begynde at sætte grænser på luksusforbruget.

- Du kan også lave en aftale med dig selv om, at du ikke må lave impulskøb, men skal vente 24 timer. På den måde bliver du tvunget til at forholde dig kritisk til de ting, du køber, siger Louise Skjødsholm.

- Og har du nogle ting, du ikke bruger, så forsøg at sælge dem i stedet for at smide dem ud, råder hun.

Når du handler ind til mad, kan du med fordel lave madplaner for på den måde både at spare penge og undgå madspild.

