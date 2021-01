Sådan fordeler smitten sig i Aalborg Kommune: Vadum hårdt ramt mens Kongerslev går fri

AALBORG:Covid-19 har fat i Danmark og i Nordjylland. Gennem pandemien har nordjyderne været vant til at få smittetallene fordelt på regioner og kommunerne. Men myndighederne holder også øje med, hvordan smitten fordeler sig endnu mere lokalt.

NORDJYSKE har fået indsigt i fordelingen af smittede i Aalborg Kommune. Tal, giver et indblik i, hvor hårdt ramte de enkelte byer har været den seneste uges tid.

Tallene stammer oprindeligt fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der holder kommunerne underrettet om udviklingen af smitten. Aalborg Kommune får deres smittetal fordelt på postnumre, og det er dem NORDJYSKE har fået tilsendt. Tallene er fra 5. januar og dækker over smittede over en periode på syv dage.

Regner man på incidens- og indbyggertallet, kan man dermed se, hvor mange borgere i hvert postnummer, der har været testet positive for covid-19 i løbet af den sidste uges tid.

Covid-19 i Aalborg Kommune Grafik: Jette Klokkerholm

Ser man på incidenstallene, altså hvor mange smittede borgere, der er pr. 100.000 indbyggere over syv dage, så har Vadum den klart mest udbredte smitte blandt de aalborgensiske postnumre.

Her har 15 smittede ud af knap 2900 borgere givet en incidens på 518. Til sammenligning havde Aalborg Kommune generelt i samme periode en incidens på 209.

Postnummeret med den næstmest udbredte smitte er 9400 Nørresundby, hvor 75 personer blev testet positiv for covid-19, og byen har derfor en incidens på 318.

Postnummeret med flest smittede personer er 9000 Aalborg, hvor 180 mennesker er testet positive i de syv dage op til 5. januar. Men med et indbygegertal på over 77.000, giver det en incidens på 232.

I den anden ende af spektret er postnumre som 9293 Kongerslev og 9270 Klarup. I den del af postnummeret Kongerslev, der ligger i Aalborg Kommune, er der ikke nogen indbyggere, der blev testet positiv for covid-19 hen over nytåret – og i Klarup blev to borgere testet positive, hvilket giver en incidens på 40. Den næstlaveste i kommunen.

Du kan se, hvordan hårdt dit postnummer er ramt i grafikken, og finde lignende tal fra Brønderslev og Frederikshavn Kommune her på nordjyske.dk.

Enkelte postnumre er undtaget fra grafikken, da postnummer-grænserne ikke følger kommunegrænserne.