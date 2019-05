Sådan gik valget i Nordjylland

NORDJYLLAND: Venstre blev klart det største parti i Nordjylland ved søndagens valg til Europa-Parlamentet. I 2014 fik Venstre kun tredjeflest stemmer – 18,5 pct. Men søndag blev det til 32,8 pct. til Venstre, hvilket klart gav partiet førertrøjen.

Socialdemokratiet blev ligesom for fem år siden næststørst. Partiet fik 25,7 pct. af de nordjyske stemmer – hvilket er knap fire procentpoint mere.

Til gengæld mistede Dansk Folkeparti også i Nordjylland en stor del af sine tilhængere: I 2014 blev DF med 28,4 pct. det største parti i Nordjylland. I går endte DF på 10,3 pct. Det svarer til, at næsten to tredjedele af de nordjyder, der i 2014 satte kryds ved Dansk Folkeparti, denne gang valgte noget andet.

Et af dramaerne ved søndagens valg var, at Folkebevægelsen mod EU efter 40 år røg ud af Europa-Parlamentet. Til gengæld fik Enhedslisten, der stillede op for første gang, sæde i parlamentet. I Nordjylland var det dog folkebevægelsen, der fik flest stemmer – 3,9 pct. blev det til mod 3,8 pct. til Enhedslisten.

Ser man på de ni nordjyske kredse, var det i Thisted- og Himmerlandskredsene, Venstre klarede sig bedst. I Thisted blev det til 41,7 pct. og i Himmerland 39,3 pct.

Socialdemokratiet fik det bedste valg i Frederikshavnkredsen med 28,9 pct. I Brønderslevkredsen fik S 28,8 pct., og i Aalborg Øst blev det til 28,1 pct.

For Dansk Folkepartis vedkommende blev det i Frederikshavnkredsen, tilslutningen var størst, nemlig 14,2 pct. I Aalborg Vest, hvor DF scorede dårligst, fik partiet 7,7 pct.

I 2014 var det kun halvdelen af de nordjyder, der havde stemmeret, som dukkede frem på valgdagen. Valgdeltagelsen lå rekordlavt på 50,21 pct. Søndag steg dét tal markant. Nordjyderne væltede ind på valgstederne, og stemmeprocenten endte på 61,77 pct. – eller godt 11 procentpoint højere end i 2014.

Først mandag optælles de personlige stemmer. Når det er sket, ved man, hvilke kandidater der opnår valg. I Nordjylland er der særligt fokus på to: Søren Gade, der er opstillet af Venstre i Nordjylland, kan meget vel erobre et af partiets fire mandater. Derimod er det mindre sikkert, om et af Socialdemokratiets tre kandidater kan tilfalde Morten Klessen fra Biersted.