Sådan gik valget i Nordjylland

NORDJYLLAND:Det stod hurtigt klart onsdag aften, at danskerne stemte for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Selv i Nordjylland, som er kendt for at være mere EU-skeptiske end resten af landet, hældte flertallet i alle regionens ni kommuner til at afskaffe EU-forbeholdet.

I Himmerland var tilslutningen til EU den største, hvor 65,2 procent af stemmerne gik ind for at afskaffe forbeholdet. Det var den kreds i landet med den næststørste tilslutning. Kun Assenskredsen på det sydvestlige Fyn var der en større ja-stemning, da 66 procent af kredsen stemte for afskaffelse.

Jammerbugt hører under Brønderslev og Mors under Thisted i denne grafik:

EU-forbeholdet har siden 1993 været en del af Danmarks forhold til EU. Det har betydet, at Danmark ikke har været med i beslutningerne om, hvorvidt EU skal iværksætte militære operationer. Ligeledes har Danmark ikke stillet med soldater, skibe eller fly til EU-ledede operationer i konfliktområder. Dog har Danmark stadig haft mulighed for at deltage i EU's civile operationer, hvor unionen eksempelvis har udsendt politifolk eller rådgivere til lande, hvor der har været ustabilitet og konflikt.

Frederikshavn er den kreds i regionen, hvor flest har sat kryds i nej-boksen. 41,7 procent af borgerne ville gerne beholde forsvarsforbeholdet til EU. Det er den kreds i landet, hvor flest har stemt nej til afskaffelsen.

En del af forklaringen skyldes, at Læsø hører under Frederikshavnkredsen.

Øen er historisk det sted i landet, hvor skepsissen til EU er størst. Siden 1992 har 63,3 procent af læsøboerne gennemsnitligt stemt nej til mere EU ved EU-afstemninger.

Det viste en analyse fra Electica i maj 2022.

Det kunne tyde på, at Læsø er blevet mindre EU-kritiske. Kigger man på de 1004 gyldige stemmer fra øen angående forsvarsforbeholdet, er der en svag overvægt til afskaffelse. 50,4 procent stemte ja - 49,6 procent stemte nej.

Stemmeprocenten i hele landet endte på 65,8 procent. Det er noget lavere end ved sidste EU-afstemning om retsforbeholdet, hvor 72 procent af danskerne stemte.