Sådan gør du, hvis du er forhindret i at blive vaccineret

NORDJYLLAND:Mandag morgen har Region Nordjylland oplyst, hvornår borgere over 65 år, der både får personlig pleje og bistand, kan blive vaccineret mod coronavirus.

Men kan man ikke lige den dag eller de dage, den respektive kommune har afsat tid, er der hjælp at hente. Det fortæller koncerndirektør Anne Bukh fra Region Nordjylland.

- Man kan faktisk som borger også booke sig ind i en anden kommune. Og ellers vil der senere blive mulighed for at blive vaccineret, men det vil primært være i de regionale vaccinationscentre, fortæller hun og tilføjer, at kommunerne gør en stor indsats for at få så mange borgere som muligt vaccineret.

Flere steder har der allerede været åbent for vaccinationer.

- Rebild og Jammerbugt havde åbent for vaccinationer torsdag og fredag, siger Anne Bukh.

Koncerndirektøren siger, at det er mest hensigtsmæssigt, hvis man booker tid i sin egen kommune - men altså, at der er mulighed for at booke i nabokommunen.

Anne Bukh oplyser, at det i praksis er sådan, at er man oprettet som værende en, der skal have en vaccination, så kan man få vaccinationen på et senere tidspunkt.