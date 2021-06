Sådan håndterer Nordjylland ekstra vacciner: - Vi har smidt alt, hvad vi har i hænderne

Forsinkelser, bivirkninger og udskudte godkendelser.

Mange faktorer har forsinket vaccineplanen - og gang på gang har slutdatoen for, hvornår alle danskere skulle have været færdigvaccineret, rykket sig.

Nu skal vaccine-planen laves om igen, men denne gang er det ikke forsinkelser, der præger billedet.

Tirsdag kom det frem, at Danmark har købt 1,17 millioner doser Pfizer-vacciner fra Rumænien. Og det betyder, at man nu kan rykke de sidste grupper i vaccine-kalenderen frem i køen.

Hos Region Nordjylland bliver nyheden beskrevet som "en stor mundfuld":

- Efterhånden skal der meget til, før vi bliver overraskede eller bliver slået ud af kurs, men her tænkte vi godt nok, at det er en stor mundfuld, og hvad gør vi lige, men nu har vi haft tid til at sunde os, og vi har kigget på det, så kan vi formentligt løse opgaven. Vi har et godt og robust setup, siger Anders Cinicola, chefkonsulent hos Region Nordjylland.

Sommerplanerne er lagt, og dem skal regionen nu i gang med at kigge på igen:

- Vi har smidt alt, hvad vi har i hænderne. Nu er vi ved at revurdere de planer, vi havde lagt for sommerperioden. Vi vil udnytte den kapacitet, vi har, til det fulde, siger Anders Cinocola og fortsætter:

- Det bliver en en udfordring, men det er ikke en udfordring, vi ikke mener, at vi kan klare. Det er en stor mundfuld, og det er mange vacciner, vi skal bruge på kort tid.

Hos Region Nordjylland har man en maksimal kapacitet på 10.000 vaccinationer dagligt. Det er også det niveau, som regionen i april har foretaget en generalprøve på baggrund af, hvor man forsøgte at trykteste kapaciteten. Og det er det niveau, man gerne vil ramme for at udnytte Pfizer-vaccinerne fra Rumænien.

- Det bliver nok nødvendigt at ramme 10.000 vaccinationer dagligt for at kunne få presset de ekstra vaccinedoser ind i planen, siger Anders Cinocola, chefkonsulent hos Region Nordjylland.

Tirsdag havde 57,4 procent påbegyndt vaccination i Region Nordjylland - mens 31,2 procent er færdigvaccineret. Få et overblik over de aktuelle corona-tal her.