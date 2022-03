Sådan hjælper nordjyderne Ukraine

NORDJYLLAND:Indsamlinger, støttekoncerter, flaghejsning, lyssætning, sangskrivning.... Nordjyderne har i den grad meldt sig ind i kampen for at støtte ukrainerne efter Ruslands invasion af Ukraine.

Her har vi samlet et udpluk af de initiativer, der er blevet sat i værk. Vi opdaterer listen løbende.

Støttekoncert i Hals Kirke

Sanger Theresa Lundquist French og musiker Christian Vestergaard har selv henvendt sig til Hals Kirkes menighedsråd og tilbudt vederlagsfrit at holde koncerten. Det kommer til at foregå onsdag 9. marts kl. 19.30.

Koncerten vil blandt andet indeholde musik fra den klassiske tradition af Händel og Fauré, men også værker af nulevende komponister - herunder et par hits fra filmens verden. Teksterne kredser om lys og mørke, bøn, håb og fred.

Det er gratis at komme ind til koncerten, men der vil være mulighed for at give et bidrag, som går ubeskåret til ofrene for krigen i Ukraine via Folkekirkens Nødhjælp.

Støttekoncert i Vor Frue Kirke

I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp har Vor Frue Kirke i Aalborg fået stablet en Støttekoncert for Ukraine på benene. Torsdag 10. marts kl. 19.30. Her bliver Claus Hassing Trio det kunstneriske indslag.

Entreprisen på 150 kroner går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

Indsamling i Støvring, Gravlev og Sørup

Søndag den 13. marts samles der lokalt ind i Støvring, Gravlev og Sørup af Folkekirkens Nødhjælp. "En stor del af det indsamlede beløb vil gå til mennesker i nød i Ukraine. Konkret til mad, bleer, soveposer, tæpper og husly til mennesker, der for kort tid siden levede et fredeligt liv. Mange har været på flugt i dagevis i det kolde Østeuropa. Til hjælp inde i selve Ukraine samt i de tilstødende lande som der flygtes til. Du kan hjælpe hvis du vil. Enten som indsamler i to timer eller ved at give et bidrag, når vi kommer rundt."

Sognepræst skriver ny salme

Sognepræst Jesper Fodgaard og kulturmedarbejder Henriette Bjerg Danielsen, Vor Frelsers Kirke, har skrevet en ny salme til urolige tider "Fra min plads her i verden". Hør den her: