Sådan holder nordjyderne nytårsaften i år

NORDJYLLAND:Nytårsaften er noget særligt, men i år bliver det en lidt anderledes aften - tør vi godt sige - end det normalt plejer at være. Man samles måske med venner, familie, naboer og skåler nytåret ind - normalt - men i år ser verden noget anderledes ud. Men hvad gør vi så i år? Hvordan holder vi nytårsaften? Det har vi spurgt nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side:

- Kun med nærmeste familie, skriver Heidi Svejstrup.

- Jeg skal fejre nytår med min kæreste, fortæller Jette Thomsen.

- Ikke spor anderledes, vi er hjemme ved dyrene, skriver Berit Hermansen.

- Lidt anderledes bliver den, vi har aflyst den store familie julefrokost 2. juledag, ellers er der ikke lavet om på noget, fortæller Kate Andreassen.

- Alt aflyst. Bliver hjemme med min mand, skriver Helle Burholt.

- Vores nytår bliver som det plejer, sammen med et hold gode venner, som vi har været sammen med i ca 15 - 16 år, fortæller Bente Guldbrandsen Lund.

- Vi har aflyst vores normale aftale med vennepar, men regner med at få en dejlig nytårsaften med god mad og et glas vin. Måske slutter vi året af med at skåle godt nytår med vores genboer, skriver Marianne Sandemand.

- Stor ændring. Vi plejer at samles 4 ungdomsveninder med påhæng. Har nok fejret nytår sammen i de sidste 15 år. Da vi kommer fra fire vidt forskellige kommuner, har vi besluttet at sløjfe festivitassen. Så her bliver det i tosomhed, med lidt god mad udefra, - fiskemenu - og en ekstra god flaske hvidvin. Og til midnat går vi nok en tur op på bakken for at nyde synet ind over Aalborg. Rigtig godt nytår - og pas på jer selv, skriver Jytte Jakobsen.

- Jeg skal arbejde juleaften på Gug plejehjem sammen med borger og kollegaer 🎅🏻🎅🏻 Nytårsaften bliver stille og rolig, da vores hund er bange for nytårskrudt, skriver Heidi Korup Ravn.

- Næsten samme som sidste år, men i år uden familien, vi holder jul på Tasmaniens østkyst med overnatning - væk fra alt corona, fortæller Mette Linde.

- Vi gør som vi plejer. Og inden jeg får rykket hovedet af, så er vores lille familie ikke særlig stor. Og i år er den endnu mindre, da vi mistede min far i februar, fortæller Christina Bech Glerup Nielsen.

