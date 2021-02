Sådan holder nordjyderne sommerferie i år

NORDJYLLAND:Nordjydernes forventninger om at holde sommerferie i udlandet i år kan ligge på et lille sted.

82 procent af nordjyderne forventer at holde sommerferie indenfor landets grænser i år. Hvis det holder stik, er der kun lidt færre, der bliver i Danmark end sidste år, hvor corona for første gang stak en kæp i hjulet for manges ferieønsker.

I sommerferien 2020 var hver tiende nordjyde i udlandet. Kun 1 procent vovede sig udenfor Europa. Hver tredje tog på ferie andre steder i Danmark, mens resten blev i Nordjylland.

NORDJYSKE har spurgt Panel Nordjylland om deres sommerferieplaner for i år.

Så mange vil til udlandet

"Regner du med at rejse til udlandet på ferie eller for at besøge familie og venner i løbet af sommeren 2021?"

Knap hver femte svarer ja. 15 procent af nordjyderne regner med at tage på sommerferie i et af EU-landene, mens 2 procent planlægger at rejse uden for EU.

Norge og Tyskland tegner til at blive de mest populære rejsemål for nordjyderne.

Så mange bliver i Danmark

59 procent regner med at holde sommerferie i Danmark udenfor eget hjem.

Sommerhus er den mest populære måde at holde ferie på. 10 procent har selv sommerhus, og 24 procent forventer at leje et. Andre 15 procent kan bo hos familie eller venner, mens 11 procent vil bo på hotel og præcis lige så mange på campingplads.

34 procent af nordjyderne planlægger at holde sommerferie i et sommerhus i år. Arkivfoto: Bent Bach

Vi har også spurgt NORDJYSKE's Facebook-venner, hvor de ville holde sommerferie, hvis der ikke var noget, der hed corona. Mange sukker efter at komme udenlands, men der er også flere, der foretrækker at blive i Danmark - corona eller ej.

Vi er rigtig mange, som lige nu drømmer os langt væk på ferie ☀️Og vi er nok også rigtig mange, som er i gang med at... Slået op af NORDJYSKE iTirsdag den 23. februar 2021

At udlængslen er mindre i Nordjylland end i de andre danske regioner understøttes af en undersøgelse fra 2015 foretaget af Dansk Erhverv. Her oplyste godt halvdelen af nordjyderne, at de foretrak, at holde sommerferie i Nordjylland.