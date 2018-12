Sådan kan du spare flere tusinde på dit nye boliglån

PRIVATØKONOMI: Skal boligdrømmen forløses, kan langt de fleste ikke komme udenom at skulle låne penge i banken.

Det er dog ikke helt billigt at optage et lån i landets banker og realkreditinstitutter. I forbindelse med låneoprettelsen findes der nemlig en lang række gebyrer - men de er rent faktisk til forhandling.

Det fortæller Lars Baadsgaard, der er ansvarlig for finansielle test i Forbrugerrådet Tænk.

- Bankerne breder sine gebyrer ud på en lang række forskellige poster, som alle hedder noget forskelligt.

- Men det skal du ikke lade dig skræmme af, for alle de gebyrer, der ikke hedder noget med bidragssats, kursskæring eller tinglysningsafgift til staten, kan alle sammen forhandles, siger Lars Baadsgaard.

Og her kan der være mange tusinde kroner at spare - hvis bare du ved, hvad du skal kigge efter.

Ifølge Lars Baadsgaard handler det primært om at kigge efter de udgifter i låneberegningen, der hedder noget med gebyr - eksempelvis omlægningsgebyr.

Den holdning deler Peter Boe Christensen, der er næstformand hos Danske Boligadvokater.

Indhent flere tilbud

Han peger på en række andre gebyrer, du bør forsøge at få banken til at sænke eller helt fjerne.

- Der er noget, der hedder lånesagsgebyr, som man i hvert fald skal interessere sig for. Det er et gebyr, som kreditforeningen får, siger Peter Boe Christensen og fortsætter:

- Der er også kurtage, som er en afgift, når der bliver solgt værdipapirer. Det kan du også stille spørgsmål til, om du overhovedet skal betale, siger han.

På lånet vil der også typisk være et gebyr for, at realkreditlånet bliver tinglyst, samt et gebyr for garantistillelse. Her gælder samme råd som før - nemlig at det er gebyrer, du skal forsøge at forhandle om.

Både Lars Baadsgaard og Peter Boe Christensen slår dog fast, at navnene på bankernes gebyrer varierer meget fra bank til bank.

Samtidig anbefaler de, at du forud for forhandlingen afsøger markedet og indhenter tilbud fra mindst to banker. Det stiller dig nemlig bedre i en forhandlingssituation, når du ved, hvad konkurrenterne kan tilbyde.

Synes du fortsat, at det virker uoverskueligt, kan du få hjælp fra en køberrådgiver til både at identificere gebyrerne og få dem forhandlet ned.

Mens der kan være tusindvis af kroner at spare ved at forhandle gebyrerne ned, skal du til gengæld ikke sætte næsen op efter at få den månedlige rente på dit banklån sat ret meget ned.

I hvert fald ikke hvis du vælger et traditionelt boliglån, fortæller Lars Baadsgaard.

- Det er vores erfaring, at du får svært ved at komme igennem med det, siger han.

/ritzau fokus/