Sådan opvarmer nordjyder deres huse: Én type opvarmning stiger mest

NORDJYLLAND:Ord som varmepumper og fjernvarme vil formentlig ikke blive kategoriseret blandt de mest spændende i ordbogen af ret mange mennesker.

Men den energikrise, som af forskellige årsager fik prisen på varme til at stige eksplosivt, gjorde opvarmningsformer til et hedt samtaleemne.

Nu giver nye tal fra Danmarks Statistisk et indblik i, hvilken udvikling der er sket i udbredelsen af de forskellige opvarmningsformer det seneste år.

Størst stigning i varmepumper

Tallene viser, at varmepumper er den opvarmningsform, der har haft klart mest fremgang i Nordjylland det seneste år. Fra 2022 til 2023 er der sket en stigning på 4722 i antallet af bygninger, der bliver opvarmet ved hjælp af varmepumper. Det giver en stigning på over 22 procent på et år.

Dermed har man i Nordjylland oplevet den samme tendens, som man ser på landsplan, hvor fremgangen generelt set er størst i antallet af bygninger, som bliver opvarmet ved hjælp af varmepumper.

Der er også sket en stigning, når man kigger på bygninger, der bliver opvarmet ved hjælp af fjernvarme i Nordjylland. Her er der sket en stigning på 3128 bygninger fra sidste år. Der er i alt 137.049 bygninger, der bliver varmet op med fjernvarme Nordjylland i 2023, hvilket betyder at det fortsat langt er den mest udbredt opvarmningsform.

Den varmekilde, der har oplevet det største fald i Nordjylland det seneste år, er centralvarme med oliefyr. Antallet af bygninger som bliver opvarmet på denne måde er faldet fra 32.699 til 29.653 i år.

Herunder kan du se, hvordan udbredelsen af de forskellige opvarmningsformer har udviklet sig de seneste år.