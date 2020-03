Sådan reagerer Aalborg på corona-stramninger: Gratis øl til alle

AALBORG:Tirsdag var statsminister Mette Frederiksen (S) igen ude på et pressemøde og fremlægge nye tiltag, der skal bremse smittekæden af coronavirus.

De nye tiltag betyder blandt andet, at højest 10 personer må være samlet, og steder, hvor folk er tæt sammen som for eksempel natklubber og cafeer lukker ned frem til 30. marts.

Derfor har NORDJYSKE talt med en række almindelige nordjyder om, hvordan situationen påvirker dem.

Giver øllet væk gratis

Fra onsdag vil barer og værtshuse landet over være tvunget til at holde lukket i en periode. Men på The Wharf i Aalborg synes man, at det er ærgerligt, hvis øllet i hanerne ikke bliver drukket inden. Derfor valgte de tirsdag aften at gøre det resterende øl gratis.

- Man behøver ikke sidde her, man må gerne komme med en beholder og tage øllet med hjem. Når vi må åbne igen, er øllet alligevel blevet dårligt, så det er vores måde at give noget tilbage til fællesskabet, siger Laurence Doncan, der er manager på The Wharf.

Fra onsdag formiddag er det slut i en periode at drikke øl på Aalborgs barer. Foto: Lars Pauli

Han understreger dog, at sikkerheden stadig er førsteprioritet på baren. Derfor er der engangshandsker til alle gæster, og alt bliver grundigt sprittet af.

- Vi låser døren, så folk skal banke på, når de kommer. Og så tæller vi hele tiden antallet af mennesker herinde, så der ikke kommer for mange, siger Laurence Doncan.

Vi skal alle tage ansvar

I Aalborg Storcenter var folk generelt rolige efter tirsdagens pressemøde, og de fleste havde forstået budskabet om at holde afstand og rense hænder. Samtidig var der bred enighed om, at de nye tiltag var det rigtige at gøre.

- Det er primært ting, som vi godt kan leve uden, så jeg synes det er helt rigtige at gøre, fordi vi er nødt til alle sammen at tage et ansvar, siger Jens Nielsen fra Skørping.

Jens Nielsen er positivt stemt overfor de nye tiltag. Foto: Lars Pauli

Selv om alle i Storcentret var enige om, at de nye tiltag var berettiget, får de alligevel store konsekvenser for de flestes hverdag. En af dem, der bliver påvirket af de seneste tiltag, er Nadia Søndergaard fra Løgstør. Hun er nemlig frisørelev, og fra onsdag må hun og hendes kollegaer i periode lægge saksen på hylden.

- Indtil nu har vi sprittet alt af og fulgt retningslinjerne, men vi har haft mange afbestillinger på grund af coronavirus, siger Nadia Søndergaard.

Nadia Søndergaard har i længere tid været spændt på, om regeringens indgreb ville ramme frisørfaget. Foto: Lars Pauli

En anden, der var ude og handle i storcentret, var Omar Al-Sibore fra Støvring. Han har også mærket til, at Danmark befinder sig i en ekstraordinær situation for tiden.

- Jeg er bilforhandler, og efter de mange tiltag fra regeringen har der ikke været nogen aktivitet overhovedet, siger Omar Al-Sibore, der også mener, at regeringens tiltag er nødvendige.