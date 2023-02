Sådan scorer du billige point på valentinsdag

Valentinsdag er lige om hjørnet, og lad os bare være ærlige. Det er nok ikke verdens mest nordjyske koncept. Alligevel er der hvert år mange nordjyder, der fejrer dagen ved at tage en tur i biografen, ud at spise eller køber en buket blomster til deres bedre halvdel.

Med kærlighedsdagen lige om hjørnet er tiden knap, hvis du skal nå at overraske din partner og sikre dig billige point på kærestekontoen. I denne uges udgave af Nordjyske Tester kommer vi dig derfor til undsætning og undersøger, hvordan du på tre vidt forskellige måder kan overraske dit livs udkårne med en smuk buket for bare 300 kr.

Blomsterautomaten

Buketten købt i automaten kom i en praktisk papvase, foret med plastik og fyldt med vand. Foto: Lotte Kjær

Er du den tidsoptimistiske type, der altid er ude i sidste øjeblik? Så kan vi berolige dig med, at der i Nordjylland findes intet mindre end ni døgnåbne blomsterautomater. Vi besøgte en automat på Hobrovej i Aalborg for at teste konceptet.

Automaten består af en karrusel med plads til 18 buketter, og selvom nogle af buketterne koster mere end 300 kr., er udvalget inden for budgettet ganske tilfredsstillende. Betjeningen er intuitiv, og der er en vejledning beskrevet på automaten. Det er desuden et plus, at der kan betales kontaktløs med betalingskort eller mobiltelefon som i de fleste butikker. Hurtigt og nemt.

Det er formentligt ikke gældende i alle de nordjyske automater, men det smarte ved lige præcis denne er, at buketten kommer i en papvase, der er foret med plastik og fyldt med vand. Her får du altså en praktisk buket, som er nem at have med på date, og som kan købes i sidste øjeblik.

I Nordjylland finder du blomsterautomater i Skagen, Tversted, Hirtshals, Bjergby, Sindal, Hjørring, Tårs, Aalborg og Støvring.

Den fysiske forretning

Hvis du gerne vil imødekomme din kærestes præferencer udi farver og udtryk, er den fysiske butik det sikre valg. Foto: Lotte Kjær

Hvis du gerne selv vil bestemme, hvordan buketten skal se ud, får du formentligt mere ud af at gå ind i en fysisk butik og pege på lige netop de blomster, der falder i din smag.

I forbindelse med testen besøgte vi en fysisk butik i Aalborg Centrum, hvor der skulle tages stilling til: ”Hvilke farver kan du godt lide?”, ”skal den være luftig eller kompakt?” og ”hvor høj skal den være?”. Og efter knap 10 minutter står du med en personlig buket, der er bundet ud fra dine ønsker.

Perfekt, hvis du er lidt af en kræsenpind, når det kommer til farver og udtryk, men det kræver også, at du kender din partners præferencer, så du ikke går helt galt i byen.

Det er positivt, at bukettens bund står i en pose med vand, men det er langt fra lige så smart som ovenstående, da den skal holde oprejst, så vandet ikke flyder ud af posen. Desuden er du begrænset af butikkens åbningstider og risikerer kø, da valentinsdag er kendt som blomsterhandlernes travleste dag.

Onlinefloristen

Gå på nettet og bestil buketten inden kl. 14, så bliver den leveret samme dag. Nemt og bekvemt. Foto: Lotte Kjær

Er du typen, der bare gerne vil have, at nogle andre gør arbejdet for dig, kan det være en god idé at ty til internettet. Her er vi tyet til én af internettets mange onlineflorister, og med en bestilling inden kl. 14 giver de et digitalt håndslag på, at buketten bliver leveret samme dag - nemt.

Levering koster imidlertid 79 kr., og det indskrænker udvalget betragteligt med et samlet budget på 300 kr. Vi står med en enkel mulighed, ”Floristens kreative valg” til 199 kr., hvor blomster og farver varierer efter sortimentet hos den enkelte florist. Til gengæld efterlader det plads til et standardkort til 20 kr., hvor du kan skrive en lille kærlighedserklæring.

Knap to timer efter bestilling er blomsterne i dette tilfælde leveret, og de ser både friske og flotte ud.

Alt i alt er det både nemt og bekvemt, at du ikke behøver at bevæge dig uden for din dør for at give en buket blomster. Samtidig er det en fordel, at de kan leveres samme dag, hvis bestillingen er lagt inden kl. 14. Prisen på fragten betyder dog, at mulighederne er få, og der kun er råd til en lille buket. Men det må være prisen for bekvemmelighed.

Den endelige konklusion

Selvom meget tyder på, at valentinsdag ikke er nordjydernes foretrukne mærkedag, vil vi med denne uges udgave af Nordjyske Tester slå et slag for at lade kærligheden blomstre 14. februar.

Uanset om du er ude i sidste øjeblik, er ekstremt kræsen med dine blomster eller bare ikke orker at lægge for meget arbejde i det, kan du stadig nå at få lidt plus på kærlighedskontoen og forkæle dit livs kærlighed med en buket til en fornuftig pris.