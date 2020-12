Sådan sikrer du dit hus mod juleindbrud

NORDJYLLAND:2020 har indtil videre været et år med rekordfå indbrud. Men der mangler stadig en måned, og netop julemåneden har ry for også at være højtid for indbrudstyve.

Indtil nu er antallet af indbrud i Nordjylland faldet med hele 31 procent, og hos Nordjyllands Politi både håber og tror man, at den positive tendens fortsætter i december.

- Vi kan måske forvente færre julesammenkomster og dermed, at flere folk er mere hjemme. Så vi håber, at tendensen fortsætter, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Og borgerne kan i høj grad selv gøre noget for at undgå ubudne gæster i julen.

Bo trygt, som Trygfonden og foreningen Realdania står bag, har udarbejdet syv gode råd til, hvordan du sikrer dit hjem i julen.

Gå på opdagelse i huset og se, hvad du kan gøre:

Kilde: Nordjyllands Politi. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Især et råd er værd at fremhæve, mener Anders Uhrskov: Tænd lys. Masser af lys.

- Lys er godt, så det gør ikke noget, hvis man har masser af julelys uden for. Og også gerne lys med en sensor, for så bliver naboen opmærksom, hvis lyset pludselig tænder, siger han.