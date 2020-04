Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse

DANMARK:Mandag aften holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde i Statsministeriet, og her blev der orienteret om de første spæde skridt skridt mod en genåbning af Danmark.

- De sidste pressemøder har ikke ligefrem været korte, og det bliver dette her heller ikke, indledte statsministeren.

Mette Frederiksen kunne fortælle, at:

Baseret på myndighedernes faglige vurdering, og under forudsætning af, at man fortsat følger myndighedernes anbefalinger, vil vuggestuer, børnehaver og 1.-5. klasse i landets folkeskoler genåbne fra onsdag 15. april.

Elever fra 6.- 10. klasse skal fortsat blive hjemme. Det gælder også efterskoler og frie fagskoler.

Danmarks elever i 9. og 10. klasse kommer ikke til eksamen. Deres årskarakterer vil erstatte eksamenskaraktererne.

Gymnasiale uddannelser for elever på de afsluttende niveau genåbnes, for at de kan afslutte deres uddannelse til sommer. Det gælder for 3.g, 2.hf, eux-elever og ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser).

Caféer, barer, restauranter, frisører, massører vil fortsat være lukkede i fire uger frem til 10. maj. Men i den "næste fase" af genåbningen af Danmark, vil regeringen se på, om de kan genåbne, siger Mette Frederiksen.

Hvornår disse skal åbnes igen, vil regeringen se nærmere på i den "næste fase" af genåbningen af Danmark.

Der vil fortsat være forsamlingsforbud på 10 personer. Grænserne vil være lukkede, og rejsevejledningerne forlænges.

Privatansatte kan møde på arbejde igen, forudsat at det foregår sundhedsfagligt forsvarligt.

Forbuddet mod store forsamlinger bliver forlænget og vil vare til og med august.

- Festivaller og markeder skal aflyses hen over sommeren. Regeringen vil opretholde forbud mod store forsamlinger frem til august, lød det fra Statsministeren.

Det betyder, at blandt andet Roskilde Festival og Smukfest bliver nødt til at aflyse eller udskyde dette års udgaver.

Roskilde Festival i år er planlagt til at ligge fra 27. juni til 4. juli. Smukfest i Skanderborg ligger i begyndelsen af august.

Men hvis tingene skrider

Statsministeren konstaterede, at tallene er stabile. Det går den rigtige vej. Men:

- Der kan gå lang tid fra smitte til symptom. Det gør denne her sygdom ekstra lumsk, for den kan lukke os i en fælde. Få os til at tro på, at vi har styr på det. Få os til at opføre os uforsigtigt, sagde Mette Frederiksen blandt andet.

Derfor bekymrer det, at nogle slækker på de anbefalinger, det offentlige har lagt frem. Om at holde afstand.

- Et lille skred kan få betydning for hele vores fællesskab. Vi har aldrig været mere afhængige af hinanden, som vi er i denne tid.

- Hvis vi kan se i løbet af påsken, at tingene begynder at skride, så er mit budskab meget klart: Så kommer vi ikke til at åbne igen efter påske.

Genåbning efter en matematisk model

Corona-patienter er i gennemsnit indlagt på intensiv i tre uger. Det er længere, end man ventede, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke på pressemødet.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak sagde, at regeringens gradvise genåbning er baseret i en "matematisk model".

- Så vi ved, at sundhedsvæsnet ikke knækker over. Men det hviler på en vigtig forudsætning. Man skal overholde henstillingen til at nyse i ærmet, vaske hænder og nyse i ærmet. Vi skal blive ved med at passe på hinanden. Ellers risikerer vi at komme ind i den røde kurve, siger Kåre Mølbak.

Børneforældre har et "kæmpe ansvar" for at få struktur på en ny hverdag. Det sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

- I skal forklare børnene, hvorfor de skal holde afstand i børnehaven eller skolen. I skal have en ny struktur på hverdagen. Det er jeg sikker på, at I kan finde ud af, siger Søren Brostrøm.

Rigspolitichef Thorkild Fogde sagde på mødet, at politiet vil være klar med bøder og straf til de danskere, som ikke følger forbud om blandt andet forsamlingers størrelser.

Opdateres.