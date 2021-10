Sådan vil de få druknet lastbil op af Limfjorden

HVALPSUND:En stor BMS-kran er ankommet til havnen i Hvalpsund. Den lastbil, der tirsdag morgen endte i Limfjorden, skal nu trækkes op.

- Den står på hjulene ude i vandet, så planen er, at den skal trækkes hen mod land, hvor kranen skal bjærge den, siger indsatsleder Palle Olesen fra Nordjyllands Beredskab.

Det er vognmandsfirmaet Fredsø Vognmandsforretning, der ejer den druknede lastbil. Det er ligeledes dem, der står for bjærgningen. Direktør i firmaet Benny Nielsen fik beskeden om lastbilen tidligt tirsdag. Siden har han befundet sig på Hvalpsund Havn for at få styr på bjærgningen.

Nordjyske fanger ham kort før kranen ankommer til Hvalpsund.

- Vi er ikke stødt på nogle problemer endnu. Der er lidt koldt, og så kunne vi godt spise nogle røde pølser, griner Benny Nielsen.

Han forklarer, at de er i gang med at hive lastbilen hen til bolværket på molen. Derefter skal kranen hive lastbilen med anhænger op. Det er endnu uvist, hvor længe aktionen kommer til at vare.

Glemte at trække håndbremsen

Lastbilen var ombord på Hvalpsund-færgen, der sejler mellem Sundsøre og Hvalpsund. Lastbilen med anhænger var fuld af brændbart affald og havde kurs mod en affaldsstation i Aars. For at undgå spredning af dieseludslip valgte Nordjyllands Beredskab at lægge flydespærringer omkring lastbilen.

Under overfarten trillede lastbilen ud af færgen, da håndbremsen tilsyneladende ikke var trukket. Chaufføren var ikke i lastbilen, da uheldet skete klokken 06.30 tirsdag morgen. Uheldet skete lige uden for indsejlingen til færgelejet i Hvalpsund.

Ingen personer kom noget til, oplyser Nordjyllands Beredskab til Nordjyske.

Færgens rampe blev beskadiget, da lastbilen trillede ud, så den skal formentlig på værft. Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S indstillede færgefarten resten af tirsdag. De håber at låne en anden færge til overfarten.

Koster nok 2-3 millioner

Vognmanden Benny Nielsen er glad for, at ingen personer er kommet til skade ved uheldet. Han undrer sig dog over, at det overhovedet er muligt, at lastbilen kan trille ud.

- Chaufføren har selvfølgelig begået en fejl ved ikke at trække håndbremsen, men broklappen var ikke slået op, så lastbilen kunne trille ud i vandet. Så havde skaden været mindre, siger Benny Nielsen.

Han estimerer, at omkostningerne for kranen, udbedring af skader på færgen og lastbilen kommer til at koste 2-3 millioner.