Sådan vil politiet håndtere mulig lastbil-blokade

NORDJYLLAND:Rundt om i landet er der lige nu en del, der kigger nervøst frem mod mandag 15. maj, hvor flere vognmænd har advaret om, at de med både demonstration og blokade vil standse transport og trafik i store dele af landet.

En lang række vognmænd har annonceret, at de vil blokere veje og trafikknudepunkter på mandag 15. maj fra klokken 6, i protest mod en kilometerafgift.

Vejafgift for lastbiler Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark

Den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,3 kr. pr. km i 2030

Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning

Grønne lastbiler vil således betale mindst i afgift

Afgiften vil gælde for lastbiler på 12 ton og derover fra 2025

Fra 1. januar 2027 udvides afgiften til at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover

Afgiften vil gælde for kørsel på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige veje i miljøzoner - cirka 10.900 km

Fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet være omfattet (cirka 75.000 km). Skatteministeriet VIS MERE

Nogle af dem, der også venter i spænding - selvom der også arbejdes i kulissen - er politiet.

Hos Rigspolitiet har man ikke lyst til at udtale sig om situationen.

- Vi er i politiet opmærksomme på arrangementet og er ved at danne os et overblik over situationen, lyder det fra landets øverste politimyndighed.

At der arbejdes i kulissen, bekræfter politikommissær Jess Falberg, der er afdelingsleder i Operativ Færdsel hos Nordjyllands Politi.

- Jeg ved, at der er drøftelser på højere plan om, hvordan politiet skal forholde sig. Om hvilke love vognmændene eventuelt overtræder og hvilke sanktionsmuligheder man skal tage i anvendelse, men mere melder vi heller ikke ud, siger Jess Falberg.

Ingen bøderegn - dialog

Jess Falberg fortæller, at man ved Nordjyllands Politi ikke har planer om, at fare ud med bål, brand og bødeblok.

- Vi kan jo ikke gøre så meget, hvis vognmændene vælger at blokere trafikknudepunkter. Vi kan ikke fjerne bilerne - og bøder hjælper ikke på den korte bane, siger han.

- Generelt er det vigtigste for os, at demonstrationer og blokader foregår i god ro og orden. Derfor ønsker vi at have en god dialog med vognmænd og chauffører, der jo også har et budskab de gerne vil ud med.

Jess Falberg understreger, at det vigtigste er, at eventuelle blokader ikke må være til fare for andre trafikanter eller hindre eksempelvis ambulancer i at komme frem.

- Hvis demonstrationerne er lovlige og ikke til fare for nogle, så har vognmændene ret til at vise, at der er noget de er utilfredse med. Og vi skal sikre, at der sker i god ro og orden, siger han.

Han venter, at Nordjyllands Politi har mange patruljer på vejene mandag morgen.

- Vi vil selvfølgelig have instrueret alle patruljer i at de tage en dialog med vognmænd og chauffører, hvis de holder, så det generer den trafik der skal igennem, siger han.

Kør i god tid

Det forventes, at en lang række af landets mindre og mellemstore vognmænd vil deltage i aktionen over hele landet. Og mens vognmændene har fået at vide, at det ikke bliver accepteret, hvis de blokerer hovedvejene, så vil fokus sandsynligvis være på til- og frakørsler ved motorvejene samt andre trafikknudepunkter.

Andre trafikanter, der skal på vejene mandag, skal i følge Jess Falberg være forberedt på, at det blive en anderledes dag på vejene.

- Jeg tænker ikke, at det hjælper så meget at ringe ind og anmelde det. For så bliver vagtcentralen bare overbelastet, siger Jess Falberg, der selv har en fortid som vagtchef.

- Mit råd er, at skal man ud og køre, så kør i god tid og forvent, at det kan blive nødvendigt at køre en omvej.

Vognmændenes utilfredshed med kilometerafgiften skyldes, at de mener den rammer geografisk skævt i Nord- og Vestjylland, der kører flere kilometer for at nå ud til kunderne.