Sædbank lukker ned for donationer

SellmerDiers Sædbank, der bl.a. har en afdeling i Aalborg, har valgt at lukke midlertidig ned for sæddonationer pga. forebyggelse mod COVID-19.

- Vi har valgt at sætte vores sæddonorer på pause indtil vi ved, hvordan vi bedst håndterer smittefaren, siger adm. direktør Steffen Nielsen.

- Det har selvfølgelig økonomiske konsekvenser for os, men vi er enige om, at vi ikke kan se vores donorer og kunder i øjnene, så længe vi ikke har vished om smittefaren. Sædbankens DNA er at være en ansvarlig sædbank, og lige netop i denne situation synes vi, at det er vigtigt, at vi tør at tage ansvar for både kunder og kommende nyfødte, siger Steffen Nielsen.

Det sker, selvom det er usandsynligt, at COVID-19 kan smitte gennem sæd. Fra det lignende udbrud af SARS i 2003 er viral udskillelse i sæd ikke blevet påvist, mens andre typer virus som HPV, herpes, mæslinger og zika udskilles i sæd.

Indtil man ved mere, er sæd underlagt de samme regler som ved donation af andre typer celler og væv: at donation efter mulig eksponering for COVID-19 udsættes i fire uger.

Salget af sæd fortsætter (så længe laver haves...) men der er foreløbig stop for sæddonationer. Arkivfoto: Torben Hansen

Salget af sæd fortsætter

Udover at sikre, at donorerne ikke fører smitte ind i sædbanken, er der også taget forholdsregler i forhold til sædbankens personale. Personalet adskilt, så der hele tiden vil være nogle, der kan tage sig af kunderne.

- Vores kunder er kvinder, der er afhængige af, at de kan få sæden tilsendt til deres behandlinger til rette tidspunkt, så vi føler et stort ansvar for, at vi kan sikre kundernes behandling, siger Steffen Nielsen.

Hvornår SellmerDiers Sædbank igen åbner dørene for sæddonorerne afhænger af myndighedernes anbefalinger.

- Vi holder lukket for donationer, indtil vi kan være sikre på, at det er forsvarligt og vi ikke er med til at øge spredningen af COVID19, siger direktøren.

Ud over Aalborg har sædbanken afdelinger i afdelinger i Aarhus, København K og Ørestaden.