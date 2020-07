Sælerne var ikke hjemme - men Læsø har meget andet at byde på

Det er måske nok de færreste, der kan finde på at tage en dagtur til Læsø blot for at gå en tur. Men det kan faktisk lade sig gøre. Lad bilen stå i Frederikshavn, hop på færgen, og så starter turen i samme øjeblik, du sætter foden på land i Vesterø Havn.

Nordjylland rundt på gåben NORDJYSKE har snøret vandrestøvlerne og travet Nordjylland tyndt fra Skagen til Mariager Fjord og fra Agger til Læsø. Vi har besøgt alle 11 nordjyske kommuner og giver hen over sommeren tips til lidt længere vandreture.

Turen går nordud ad byen, og når du efter få hundrede meter har lagt de sidste sommerhuse bag dig, er du ude i den fri natur og kan blot nyde Læsøs lyksaligheder. Og dem er der mange af, selvom vi på denne tur hverken kommer i nærheden af saltsydning eller tangtage.

Man kan en stor del af turen fra Vesterø til Horneks Odde følge et gammelt hjulspor bag klitterne. Privatfoto

Der løber et gammelt hjulspor bag klitterne langs kysten, og den kan man følge det meste af vejen. Du kan også slå et smut ned omkring stranden, og tro mig, hvis du ikke har været her før, vil du blive imponeret over de lange stræk af fine hvide sandstrande, som du kan have mere eller mindre for dig selv, så længe der ikke er en parkeringsplads i nærheden. Tag for eksempel et stop ved Havrevlen, også kaldet Flaget. Her er en lille lagune, hvor man kan dyppe tæerne.

Nu er jeg inde i Læsø Klitplantage, og her er der flere skiltede ruter at vælge imellem. Jeg fortsætter østpå og når til Redningshuset i Lilledal, der sikkert engang har ligget strategisk godt men i dag kommer lidt fremmed til sig selv ude midt i ingenting.

Redningshuset i Lilledal ligger i dag ene og forladt...

... og afslører indvortes et læsterligt svineri. Privatfoto

Nu om dage bliver huset brugt som udstillingsbygning, og det må være den mest møgbeskidte af slagsen i kongeriget. En svalekoloni har slået sig ned derinde, og nærmest hver en kvadratcentimeter af både gulv, plancher og montrer er dækket af svalelort.

Tips og tricks: Påklædning At man klæder sig efter vejret er vel nærmest indlysende. Men der er alligevel et par råd, der er værd at følge. Undgå bomuld. Det suger fugt til sig og er længe om at blive tørt igen. Kunststoffer er bedre, men allerbedst er uld, som også har den fordel, at det forebygger svedlugt langt bedre end polyester. En god ide er at klæde sig i flere lag, som man kan tage af og på, efterhånden som vejret skifter, og man selv bliver varm eller kold. Evt. tynd t-shirt, fleece, vindjakke og regnjakke. Og så en dagrygsæk til at putte det overskydende tøj i. Løse vandrebukser af Fjällräven-typen er ikke et krav, men du opdager hurtigt, at de er mere behagelige at gå i end stramme jeans. Regnbukser bør være med lynlås i benene - ellers kan de være forbandet svære at trække over støvlerne, når de skal på i en fart. Vi med vigende hårpragt lærer hurtigt at medbringe en hat med skygge, når solen skinner...

Snart når jeg frem til Horneks Odde, en klassiker på Læsø. Her kan man være heldig at se sæler (der var dog ingen hjemme, da jeg kom forbi). Et par store kikkerter er stillet op på stedet, og i mangel af sæler kan man nyde udsigten til Frederikshavn og fyret på Nordre Rønner.

Hummerhytterne ved Horneks Odde. Privatfoto

Det er også her, man har bevaret to af de gamle hummerhytter, som i gamle dage fungerede som fiskernes varmestuer.

Herfra tager jeg endnu et stræk østpå, hvorefter jeg igen forlader de afmærkede ruter og freestyler mig først sydpå og siden tilbage mod vest. Jeg er nu inde i klitplantagen, der gennemskæres af stier på kryds og tværs. Jeg forsøger så godt som muligt at holde kurs mod Foldgårdsøen, men må et par gange have telefonen frem for at tjekke retningen.

Små skovsøer, her Foldgårdsøen, bryder monotien i klitplantagen. Privatfoto

Vel fremme ved søen er jeg tilbage på sikker grund og finder forholdsvis let en skovvej, der uden svinkeærinder fører mig stik vest tilbage mod Vesterø. Ikke den mest spektakulære del af turen, men skovens dybe stille ro lader sig ikke fornægte.

En hel dag på Læsø uden så meget som antydningen af en sky på himmelen. Det har været varmt, men heldigvis har der ikke været ret mange stigninger at forcere. Min gps afslører, at jeg på intet tidspunkt har været mere end 22 meter over havoverfladen.

Og tilbage i Vesterø er der stadig tid til et solidt måltid og en læskende øl, inden turen går tilbage til fastlandet med dagens sidste færge.

Vandretur i Læsø Klitplantage