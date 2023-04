Sæson for ukrudtsbrændere: For hulen, pas nu på

NORDJYLLAND:Det ER forår nu, og mange bruger derfor den tilstundende påske til en tur i haven, der bliver frisket op efter vinterdvalen. Ukrudtet mellem fliserne skal væk og helst også lige det under hækken.

Og hvad er så nemmere end at snuppe ukrudtsbrænderen, tænde op og gå i gang?

Men, for der er et men, det er bestemt ikke ufarligt.

Ifølge sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber opstår der årligt i Danmark over 360 brande som følge af uheldig brug af ukrudtsbrændere - heraf fører de to tredjedele til egentlige bygningsbrande, inden beredskabet kan nå frem og få ilden bekæmpet.

- Det går stærkt, når først ilden får fat. Så pas nu på, når du skal fjerne ukrudt i indkørslen ved dit hus eller på havegangen i kolonihaven, siger Bjarne Nigaard.

Beredskabschef Jan Nedza fra Nordjyllands Beredskab har ikke tal på, hvor mange af de 360 brande, der er opstået i Nordjylland.

- Men vi har en hel del udrykninger til brande, hvor årsagen er uforsigtig brug af ukrudtsbrændere, lyder det fra beredskabschefen.

- Nu er det jo påske, og bliver vejret godt, så går folk amok med deres ukrudtsbrændere. Det kan jeg da godt forstå. Folk trænger jo til at komme ud, og ukrudtsbrænderen er et perfekt og biologisk sundt middel til at fjerne ukrudtet, men for hulen pas nu på - for selv om det har regnet rigtig meget, så er det visne græs og bladene tørre på en dag, når først solen skinner, siger Jan Nedza.

Jeg ved det fra mig selv. Det er nemt lige at snuppe ukrudtsbrænderen. Men pas nu for hulen på, lyder advarslen fra beredskabschef Jan Nedza. Foto: Martél Andersen

- Og jeg ved det jo fra mig selv, når jeg skal tage ukrudtet mellem fliserne. Så ligger der lige lidt i kanten af hækken og så er det jo fristende lige at snuppe det også. Men så ligger der nogle visne bøgeblade, så går der ild i hækken, så går der ild i garagen, og så brændte huset sørme ned. Det går stærkt, når kædereaktionen først er sat i gang, fastslår beredskabschefen.

Andre gange kan en gammel glød ligge ved et bøgeblad og ulme og pludselig er ilden der, selv om man selv er gået videre.