Sæt testkapaciteten op - det haster

Syge børn er aldrig sjovt, og for forældrene til et sygt barn er det heller ikke gratis: Efter barnets første sygedag er det forældrenes ansvar at tage fri og blive hjemme ved barnet, indtil det er rask igen.

Det giver sig selv, for et sygt barn har det bedst hjemme og skal jo heller ikke smitte andre i institution og skole. Men som situationen er nu, bliver forældrene presset på økonomien, ikke kun af syge børn, men også af coronatestkapaciteten.

Når et skolebarn sendes hjem, fordi en på skolen eller i klassen er testet positiv, skal der en negativ test til, før eleven må møde op igen. Og tit er der flere dages ventetid på at få foretaget en test, hvorefter der kan gå flere dage, før testresultatet foreligger. Imens har forældrene ikke andet valg end at blive hjemme ved det - heldigvis som oftest - helt raske barn.

Der er nu indgået aftale om, at staten økonomisk kompenserer forældrene, så de ikke selv skal betale for at gå hjemme, og det er godt. Men det egentlige problem løses ikke ved at staten betaler, for grundlæggende handler det om, at testkapaciteten fortsat er for lille, og at det tager for lang tid, inden svaret på testen foreligger.

Det kan børnefamilierne ikke leve med, og det kan resten af samfundet heller ikke. For ventetid på test og testsvar er et også et kæmpe problem for arbejdspladserne, hvor man må undvære medarbejdere, mens de afventer svar.

Set i et større perspektiv handler det om meget mere end nogle tå tusinde kroner for en enkelt familie. For ved at raske medarbejdere og raske børn går hjemme i unødig lang tid, mister vi både værdien af det arbejde, der ikke bliver udført og den undervisning, børnene ikke modtager. Vi bliver altså både fattigere og dummere i det store perspektiv, hver gang en hel skole eller arbejdsplads går og venter på testresultater. Også borgere, der fejler noget andet end lige netop corona, har brug for et hurtigt testsvar. Det er frustrerende at skulle vente først flere dage på en test og derefter op til fire døgn for et svar, når man samtidig har symptomer, der måske skyldes noget helt andet.

Og det løber altså op, når vi må indstille os på, og coronavirus er noget, vi skal leve med i hele og halve år, inden en effektiv vaccine er på banen.

Derfor tæller hver en dag, ja hver en time, i myndighedernes testenheder. På den måde sikrer vi, at syge bliver identificeret hurtigt og isoleret, mens raske kan komme i skole og på arbejde hurtigst muligt.