Sag om hårdhændet behandling af AaB-fan trækker ud

AALBORG:Det kommer til at tage længere tid for Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) at vurdere, om det var nødvendigt for en politibetjent at bruge sin stav mod en AaB-fan under årets pokalfinale.

Da sagen blev anmeldt tilbage i juli, forventede DUP, at der ville gå "nogle måneder", før de havde truffet en afgørelse. Siden blev det præciseret til "før nytår", men det er nu ændret til "indenfor cirka tre måneder".

Katrine Palm Hansen er chefkonsulent hos DUP. Hun er ikke sagsbehandler på sagen fra Esbjerg men oplyser, at der er behov for yderligere undersøgelser.

-På nuværende tidspunkt kræves der yderligere undersøgelser, før sagen er fuldt oplyst, siger Katrine Palm Hansen, der ikke kan uddybe hvilken undersøgelser det drejer sig om.

Sagen behandles som en adfærdsklagesag. Adfærdsklagesager omfatter blandt andet klager over politiets sprogbrug eller magtanvendelse.

Hvis en adfærdsklagesag ikke er afgjort inden seks måneder, skal alle parter underrettes om, hvornår DUP forventer at træffe afgørelse.

Uro under kampen

Episoden der er anmeldt til DUP fandt sted 1. juli uden for Esbjerg Stadion, da årets pokalfinale mellem AaB og Sønderjyske blev spillet.

Under kampen stod AaB-fans så tæt inde på stadion, at kampen blev afbrudt. Nogle fans valgte at forlade stadion. Her opstod der uroligheder, hvor politiet blandt andet benyttede hunde og satte AaB-fans i såkaldt "futtog". En politibetjent trak sin stav og benyttede den på en AaB-fan, der lå ned.

Blandt andre har B.T. vist videoen.

I første omgang tog DUP ikke sagen op, efter at de havde set en video fra episoden. Efterfølgende har en borger dog anmeldt politiet for vold, og det er den anmeldelse, der har ført til den nuværende undersøgelse.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har til opgave at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd, og efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste.