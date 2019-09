Sag om milliardudligning: Ministerie nægter at fremlægge materiale

NORDJYLLAND:Social og Indenrigsministeriet - tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet - vil ikke udlevere centrale papirer i udligningssagen, hvor 19 kommuner har lagt sag an mod staten for at have praktiseret forkert udligning mellem kommunerne og derved kostet en stribe kommuner - heraf flere nordjyske - store millionbeløb i kommunal udligning.

I udligningssagen afviser Social- og Indenrigsministeriet fortsat at udlevere akterne og vil ikke forholde sig til, om repræsentanter fra ministeriet skal møde personligt ved retten som vidner.

Det oplyser advokatfirmaet HjulmandKaptain, der fører sagen for de 19 kommuner i en pressemeddelelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Social- og Indenrigsministeriets administration kan have kostet omkring 70 kommuner mere end en milliard kroner i tabt udligning og tilskud årligt.

Et af de centrale punkter i sagen er at få belyst, hvordan Social- og Indenrigsministeriet i praksis har administreret beregningen af udligningen.

De 19 kommuner har derfor i forbindelse med retssagen ønsket at få Social- og Indenrigsministeriet til at fremlægge alt det skriftlige materiale, der har dannet baggrund for mi-nisteriets behandling af udligningsspørgsmålet, herunder hvilke overvejelser, ministeriet har gjort sig omkring ændring af lovgivningen på området.

Det materiale har ministeriet i et netop afgivet svar til retten afvist at fremlægge. Ministeriet henholder sig til, at der er tale om ”interne dokumenter”.

- Administrationen af den kommunale udligning har stor betydning for en lang række borgere i de berørte kommuner. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor ministeriet ikke ønsker at medvirke til fuldstændig åbenhed i denne sag, siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland kommune i pressemeddelelsen som en kommentar til afvisningen.

Det bliver nu op til domstolene at tage stilling til, om ministeriet kan pålægges at fremlægge de tilbageholdte dokumenter, og i bekræftende fald hvilken indflydelse en manglende fremlæggelse kan få for sagens udfald.

Ministeriet har i samme skriftlige indlæg ikke villet meddele sin endelige stillingtagen til, om ministeriet under sagens behandling ved retten vil acceptere vidneforklaring fra den centralt placerede afdelingschef i ministeriet.

Af pressemeddelelsen frfa HjulmandJaptain fremgår det også, at Ministeriet har sat spørgsmålstegn ved den del af beregningen af udligningen, som bygger på tal fra Danmarks Statistik. Dette sker uanset, at Danmarks Statistik er en faglig uafhængig myndighed, og at Danmarks Statistik i en meddelelse fra april 2018 har udtalt, at den undersøgelse, som er gennemført, er sket efter internationale anerkendte metoder, og at der er gjort en stor indsats for at kvalitetssikre indsam-ling af data.

Ministeriet har også stillet spørgsmålstegn ved opgørelserne af kommunernes tab.

- Ministeriets anfægtelse af kommunernes tab er uforståelig. Det konsulentfirma, som har udarbejdet op-gørelsen af tabet for kommunerne har anvendt nøjagtig samme metode, som ministeriet selv benytter ved beregning af udligning, siger borgmester Mogens Gade, Jammerbugt kommune.

Af central betydning for sagens forberedelse er, at Social- og Indenrigsministeriet har tilsluttet sig, at sagen har ”generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig række-vidde i øvrigt”, hvorfor ministeriet har tilsluttet sig kommunernes påstand om, at udligningsspørgsmålet som første instans behandles ved Østre Landsret. Dette giver mulighed for, at en eventuel dom indbringes direkte for Højesteret.

Af central betydning er også, at Social- og Indenrigsministeriet har anerkendt, at sagerne anlagt af Jammer-bugt og Lolland kommune kan udtages som prøvesager og dermed også, at de to kommuner er repræsen-tative for de konsekvenser en forkert beregning af den kommunale udligning har for mindre kommuner. En beregning, der ifølge de berørte kommuner har været til fordel for især hovedstadskommunerne.

De øvrige 17 sager vil blive stillet i bero og vil afvente afgørelsen i de to prøvesager.

Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt kommune siger i pressemeddelelsen:

- Ministeriets beregninger har haft stor betydning for Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune har vi gentagne gange påpeget dette overfor ministeriet, og vi er naturligvis meget tilfredse med, at Social- og Indenrigsministeriet nu har erkendt, at de problemer, vi har i Jammerbugt kommune som følge af den forkert beregnede udligning, er repræsentativt for samtlige de berørte kommuner.

Han anfører yderligere:

- Det overrasker mig, at den nuværende regering fortsætter den benægtelsesargumentation, som den tidligere regering har anvendt. Det er åbenbart, at den udligning, som har fundet sted, ikke kan være korrekt.