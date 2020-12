Salg af sexlegetøj: Kongerslev har landets strammeste underliv

NORDJYLLAND:Hvert år i december er der et hav af kåringer af personer, begivenheder, musik, film og meget andet, der har skilt sig ud i årets løb.

En af de mere specielle er kåringerne fra sinful.dk, der sælger sexlegetøj på nettet.

Blandet andet kårer sinful.dk Danmarks Strammeste Underliv, som er den by, hvor der bliver solgt flest bækkenbundskugler i forhold til landsgennemsnittet. Og her vinder den himmerlandske by Kongerslev, hvor netbutikken har solgt 2,26 gange så mange bækkenbundskugler i forhold til landsgennemsnittet.

Screendumb: Sinful.dk

Flere nordjyske byer er kinky

Sinful.dk har lavet deres kåringer på baggrund af knap 700.000 ordrer, som de har gennemarbejdet og derefter kåret årets frækkeste by, de frækkeste navne og fundet mange andre sjove facts om danskernes sexliv.

Årets frækkeste by er Aarhus, mens Aalborg er nummer to. Men tager aalborgenserne Nørresundby med - der er nummer fire på listen - så må vi nok stadig anses som landets frækkeste by.

Blandt landets frækkeste byer er Frederikshavn nummer 25 på listen.

Der er flere nordjyske byer på listen over de steder i landet, hvor der bliver solgt mest fetich sexlegetøj. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

Når det kommer til Årets mest kinky, hvor der bliver købt mest fetich sexlegetøj per indbygger, er der flere nordjyske byer på listen.

Her ligger Aalborg og Nørresundby som henholdsvis nummer 12 og 16 på listen, men herudover ligger Nørager som nummer 18, hvor også Sindal og Vrå ligger som henholdsvis 25 og 29.

14 kilometer dildo

Blandt andre sjove data fra Sinful.dk kan nævnes, at netbutikken har solgt så mange dildoer, at lægges i de forlængelse af hinanden, ville de nå 14 kilometer, og alt det glidecreme, der blev solgt, ville fylde 84 bagagerum i en Tesla Model 3.

Sinful.dk har også opgjort, hvilke navne, som deres kunder har, og her kommer Thomas og Mette op som de mest frække.