Sally er superfan og har særlige ritualer inden VM-finalen

AALBORG:Sally Jacobsen fra Nørhalne har haft sommerfugle i maven hele dagen.

Humøret er højt, mens hun søndag eftermiddag varmer op til Danmarks VM-finale mod Sverige sammen med veninderne Zita Randers Jensen og Tove Hansen.

- Jeg har mærket en spænding i kroppen hele dagen. Jeg er altid nervøs, uanset hvem modstanderen er. Man går og glæder sig. Jeg plejer at sige, at januar er min julemåned.

- Det er der, jeg synes, jeg får nogle gaver i form af gode kampe, siger Sally Jacobsen.

Foto: Claus Søndberg

Hun er på syvende år formand for Fans to Fighters, de danske håndboldherrers officielle fanklub, der har 587 medlemmer fra hele Danmark.

Det er også her, de tre veninder kender hinanden fra.

Sally Jacobsen, Tove Hansen (i midten) og Zita Randers Jensen (til højre) har haft deres egen lille håndboldboble gennem VM-slutrunden. Foto: Claus Søndberg

- Vi tre har lavet vores egen lille håndboldboble og set kampene sammen. Vi savner vores heppemakkere fra fanklubben. Normalt ville vi jo stå alle sammen nede på tribunerne i Egypten og heppe. Heldigvis har vi kunnet mødes på Zoom og se kampene med nogle af vores gode heppemakkere fra Hillerød og Ulfborg.

- Men det har ikke fungeret helt optimalt. For her i Aalborg har vi hele tiden været 30 sekunder efter de andre på Zoom. Så når de har jublet i Hillerød, har vi måtte gætte os til, om det mon var en redning eller et mål, griner Sally Jacobsen, der har valgt sit finaleoutfit med stor omtanke.

- Jeg har min guldkjole på. Eller det vil sige, at den er rød, men jeg håber jo, at det bliver en guldkjole. Jeg har lidt overtro i forhold til udklædning. Det skal ikke være mig, der jinxer det i hvert fald.

- Ved tidligere slutrunder har jeg haft det sådan, at hvis jeg har en spillertrøje på, så smider jeg den ud, hvis de taber. Der er røget et par spillertrøjer i skraldespanden over tid. Det gælder også undertøj, griner Sally Jacobsen.

Fra venstre mod højre: Sally Jacobsen, Tove Hansen og Zita Randers Jensen. Foto: Claus Søndberg

- Vi har også et fast ritual om, at vi ikke må putte ansigtsmaling på for tidligt inden Danmarks kamp. Det bringer uheld, siger fanformanden, der til daglig arbejder som hjemmesygeplejerske i Jammerbugt Kommune.

De tre veninder begyndte søndagens opvarmning med bronzekampen mellem Frankrig og Spanien.

Foto: Claus Søndberg

- Vi har bestilt sushi udefra, og vi skal drikke rosé. Og så har vi selvfølgelig bobler på køl, hvis Danmark vinder, fortæller Sally Jacobsen.