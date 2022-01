Salt i luften skaber strømsvigt over store dele af Nordjylland

NORDJYLLAND:Et specielt fænomen, som formentlig skyldes stormen Maliks hærgen over Nordjylland, har betydet strømsvigt flere steder i Nordjylland. Det bekræfter vagthavende ved Nordjyllands Beredskab.

Der har simpelthen været hvirvlet meget salt op i luften, salten har så sat sig på højspændingsledningerne og har skabt mindre kortslutninger, som igen har forårsaget nogle ind imellem kraftige lysglimt og derefter strømsvigt rundt om i landsdelen.

- Vi har i nattens løb været ude til flere småbrande i transformatorstationer, hvor der har været kortslutninger og strømmen som følge af dem er gået, lyder det fra vagthavende hos Nordjyllands Beredskab.

Han oplyser, at flere varmeværker - blandt andet Hjørring Varmeværk - har været ramt af strømsvigt. Derfor har varmeværkerne ikke kunnet styre varmeproduktionen og har i nogle tilfælde måttet lukke store dampskyer ud fra værkerne for at undgå overophedning af kedlerne.

Mors-Thy-området skulle angiveligt også have været uden strøm et par timer i nattens løb.

Vi har strømnedbrud i flere byer, hvilket går ud over lyskryds og bommer ved togoverskæringer. Byerne er Silkeborg, Kjellerup, Struer, Brande, Engesvang, Tjørring ved Herning, Bedsted i Thy og A13 Viborgvej - Vejlevej #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) January 31, 2022

Mandag morgen var der også en mindre brand i et transformatorstation ved Støvring. Her lød alarmen klokken 05.45.

Det har også betydet, at lyskryds mange steder i Nordjylland har sat ud.

Hos driftselskabet n1, der står for el-nettet i de største dele af Nordjylland, fortæller afdelingesleder i netdrift og dermed, Johannes Guldbæk, at fænomenet med salt på ledningerne og de deraffølgende strømsvigt er meget usædvanligt.

- Fænomenet kaldes saltning. Det er eftervirkningerne af stormen Malik, der jo rasede henover weekenden. Normalt når vi har sådan en storm her, så følger der en masse nedbør med, og så bliver saltet vasket af vores komponenter. Malik var en meget tør storm. Det har betydet, at saltet har sat sig på de isolatorer, der sikre, at der ikke sker overgang på vore luftledninger, forklarer Johannes Guldbæk, der sidder i kontrolrummet hos n1.

Så længe der søndag var tørvejr, så betød det ikke noget, at der lå et saltlag på isolatorerne. Salt er nemlig ikke ledende, når det er tørt.

- Men i forbindelse med nattens finregn og her til morgen, hvor dugpunktet ændrede sig, så kommer der en lille smule fugt på isolatorerne. Så begynder de at lede strømmen, og så kan man se, at strømmen ligesom kryber hen over over isolatorerne, og det ses som et blåt lys, lyder det fra afdelingslederen.

Han understreger, at el-anlæggene kan holde til det. Så det er ikke sådan, at det er farligt.

- Men det udfordrer vores elnet. Den eneste måde man kan komme om ved problemet her er ved at sænke spændingen på nettet, så i stedet for at få de sædvanlige 220 volt ud stikkontakten, så kommer der måske 200 eller 210 volt, og det ses ude i stuerne, som om lamperne ikke lyser helt så meget, som normalt, fortæller Johannes Guldbæk.

Hvis der er tale om en industrivirksomhed, så kan det betyde, at nogle motorer eller deres motorværn kobler ud på grund af fejlstrøm.

Det kunne for eksempel være de store pumper, som varmeværkerne bruger, og derfor kan strømsvigtene have påvirket varmeforsyningen de steder, hvor det er sket.

Johannes Guldbæk nævner specielt Løgstør-Vilsted-området som hårdt ramt, men siger, at udfaldene kan være sket over hele Nordjylland.

Det øverste niveau i strømforsyningen i landet Energinet har også haft udfordringer på højspændingsnettet.

Mange nordjyder oplevede mandag morgen et større lysglimt fra Nordjyllandsværket, og det kan ifølge Johannes Guldbæk sagtens have forbindelse til de saltede isolatorer.

- Når saltet bliver ledende, kommer der lysglimt, der har karakter af lyn, og det efterfølges som oftest også af et brag. Men det er altså på ingen måde farligt, konstaterer afdelingslederen.

At der er tale om et sjældent fænomen illustrerer Johannes Guldbæk ved at sige, at det er første gang i de 25 år han har været i elbranchen, at han har oplevet fænomenet så omfattende som i dette tilfælde.

- Jeg har oplevet, at det skete for en enkelt station efter en storm i 2013, men at det er så omfattende som i det her tilfælde er meget meget sjældent, konstaterer han.

Afdelingslederen forventer, at el-nettet vil være udfordret af problemerne det meste af mandagen også.

- Vi har brug for en god omgang nedbør til at vaske isolatorer og øvrige komponenter fri for salt. Men det ser først ud til, at der i Nordjylland kommer nedbør tirsdag, lyder det fra Johannes Guldbæk.

Han fortæller også, at hvis man går i nærheden af en højspændingsledning, så vil den hvæse og knitre mere end normalt på grund af fænomenet med ledende salt på ledningerne.

Hos Energinet, der står for det overordnede el-net i hele Danmark - 400 og 150 kilovolt, oplyser informationschef Jesper Nørskov Rasmussen, at der har været adskillige udfald på det overordnede l-net som følge af saltningen af højspændingsledningerne.

- Thisted-Struer-området blev klokken 01.20 ramt af strømafbrud som følge af en fejl i Energinets elnet. Cirka 28.000 forbrugere var uden strøm. De fik løbende strømmen tilbage i løbet af de kommende par timer, fortæller informationschefen, der ligesom n1 har hørt om manglende signaler i lyskryds mange steder.