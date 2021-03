Sara troede ikke sine egne øjne: Er det Holger?

TRANUM:Det stormede og regnede og der var bælgmørkt i Tranum Klitplantage. Holger Kragh var derude et sted, helt alene. 3 år gammel.

Hele eftermiddagen og aftenen havde børn og voksne, hunde, heste og helikoptere søgt mellem træer, under buske, i grøfter og vandhuller - alle mulige og umulige steder i det uvejsomme terræn - uden at finde drengen. Han ville ellers være nem at genkende med sit gulerodsfarvede hår og dynejakken omvendt på.

Indsatsleder Flemming Bruun Jacobsen var politiets ansigt udadtil. Ved 22-tiden sendte han de frivillige hjem, og en times tid senere gav han sig selv samme besked:

- Tag hjem og få nogle timers søvn. Du kan ikke gøre mere nu.

Så kørte han hjem til Hobro og tog et brusebad, satte vækkeuret til kl. 5 og drak en påskebryg at falde i søvn på. Tanken om at det her måske ikke ville ende lykkeligt, begyndte at trænge sig på. Hvis Holger blev fundet død, var det Flemming Bruun Jacobsens opgave at orientere offentligheden - og Holgers forældre.

Dykkere og pumpeudstyr