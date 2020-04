Se billeder og video: Lang kø da Ikea åbnede igen

AALBORG:Køen var lang mandag morgen, da Ikea i Aalborg genåbnede efter 40 dage, hvor varehuset har været lukket som følge af coronavirus.

Godt nok har der tidligere været flere mennesker i kø - end tilfældet var mandag morgen - men der blev holdt godt afstand, da døren blev åbnet klokken 10.00.

Cirka 200 kunder havde ventet på at komme ind, da der blev åbnet klokken 10 mandag morgen.

Da svingdøren i varehuset begyndte at køre, stod der personale, der sikrede, at kunderne huskede at spritte hænder og ikke gik for tæt.

- Det vi har oplevet med, at folk holder afstand, hoster i ærmet også videre, oplever vi også, at kunderne husker på, siger Peter Elmose, der er varehuschef i Ikea i Aalborg.

Har savnet kunderne

Og for Peter Elmose og de øvrige ansatte var det et glædeligt gensyn.

- Kunderne har savnet Ikea, men Ikea har også savnet kunderne. Næsten alle ansatte har været på arbejde for at pakke vare til online-salg, men det har været meget mærkeligt at gå rundt i et helt tomt hus. Så det er dejligt, at kunderne er tilbage, siger varehuschefen.

Selvom cirka 200 kunder var mødt op, var der god plads på parkeringspladsen.

Peter Elmose vurderer, at det stod cirka 200 kunder i kø, da døren blev åbnet.

Selvom personalet stod klar til at tage imod kunderne og minde dem om, at spritte hænder og holde afstand, var det få kunder, det var nødvendigt at minde om det.

Ingen kötbullar

Selvom selve Ikea er åbent, holder den svenske restaurant stadig lukket, så kunderne må undvære köttbullar noget tid endnu.

- Vores restaurant og legeland er forsat lukket, og der venter vi på udmeldinger fra sundhedsmyndighederne, siger Peter Elmose.