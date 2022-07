Se billederne: Aalborg omfavner mangfoldigheden

Aalborg Pride er en frivillig forening, der arbejder for at synliggøre LGBT+-miljøet i Nordjylland samt nedbryde fordomme og mindske diskrimination i forhold til miljøet.

LGBT er en international betegnelse, som dækker over lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner. Når man tilføjer et ”+” efter bogstaverne, er det for at inkludere flere grupper. LGBT+ bruges her om den store mangfoldighed af personer med en anden seksuel orientering eller kønsidentitet end cisheteroseksuel. Cisheteroseksuel er betegnelsen for dem, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn, og som identificerer sig med det køn, de fik ved fødslen.

Foreningen Aalborg Pride blev etableret i 2015, og det var også året, hvor Aalborgs - og Nordjyllands - første pride-parade blev afholdt.

Det første år deltog cirka 1.500 i paraden, og derudover var der omkring 5.000 gæster i Karolinelund, der også dannede ramme for begivenheden. Siden har begivenheden og deltagerantallet vokset sig større og større.

I år er det sjette gang, at Aalborg Pride afholdes.