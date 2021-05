Se billederne: Alkoholdet spredte karnevalsstemning i Aalborgs gader

AALBORG:Aalborg Karneval 2021 er som bekendt aflyst, men fredag aften fik aalborgenserne alligevel lidt at varme sig på.

På dagen hvor den internationale parade skulle have været afholdt, gik 24 medlemmer karnevalsgruppen Alkoholdet nemlig på gaden for at sprede glæde i en tid, hvor festlige begivenheder bliver aflyst på stribe.

- Reaktionerne var positive. Mange stod og klappede med hænderne oppe over hovedet og dansede på altanerne. Det var skønt at opleve, fortæller Henrik Bengsten, der er formand for Alkoholdet, som normalt spiller en stor rolle i forbindelse med det årlige karneval.

Alkoholdet Alkoholdet blev etableret i 1998 af Henrik og Jenni Bengtsen. I begyndelsen bestod Alkoholdet af otte personer. I 2006 blev Alkoholdet en forening, og i dag er der cirka 30 medlemmer, som alle er karnevalsentusiaster. Alkoholdet spiller traditionelt en stor rolle i forbindelse med Aalborg Karneval. Foreningen syer for eksempel kostumer, bygger flåder og leverer underholdning til den årlige begivenhed. VIS MERE

Her kan du se billeder og videoer fra optoget, der gik gennem Vejgaard og Øgaderne.