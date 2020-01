Se billeder og video: Jagerfly drønede hen over Nordjylland

NORDJYLLAND:I dag er det 40 år siden, at Danmark modtog sine første F-16 jagerfly i det, der dengang blev kaldt "Århundredets våbenhandel".

I den anledning sendte Flyvevåbnet 10 F-16 jagere på vingerne for at flyve Danmark rundt og vise flaget. De passerede Nordjylland fra 10.20 til omkring 10.40, med start over Læsø og Hadsund Flyveplads som det sidste sted i regionen, men kunne vinke til dem.

2 Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De danske jagere er løbende blevet opdateret med ny elektronik og nye våbensystemer, men af de 70 fly, vi i sin tid købte, er det kun de 30, der er operationelle i dag - og de synger på sidste vers.

Foto: Ole Sanvig Knudsen

Afløseren F-35 begynder at dukke op i Flyvevåbnets inventar til næste år, men der går dog nogle år, inden det nye fly er fuldt operationelt og de sidste F-16 kan sendes på pension.

Video: Rehne Strømgaard