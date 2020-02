Se billederne fra nervepirrende X Factor: Nordjyder optrådte live for første gang

NORDJYLLAND:To nordjyder er med i dette års udgave af sangkonkurrencen X Factor på TV2.

Fredag aften var de - og de øvrige syv finalister - live på tv for første gang.

Her sang 24-årige Ilona Artene fra Vester Hornum sangen "I Care", og det gjorde hun så godt, at seerne stemte hende videre til næste uge.

Knap så overbevisende gik det for 16-årige Mathilde Caffey fra Aalestrup. Hun røg i farezonen og måtte optræde for sin overlevelse i konkurrencen med sangen "Boring People". Men så lykkedes det også for hende, så hun er altså atter på live igen næste fredag.