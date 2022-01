Se billederne: Her har stormen hærget

NORDJYLLAND:Stormen Malik er den kraftigste i årevis med voldsomme vindstød. I Hanstholm blev der lørdag målt vindstød helt op til 37,4 m/s - vindstød af orkanstyrke.

Flere andre steder i landsdelen var der også vindstød af orkanstyrke.

Træer er væltet adskillige steder, og på nogle byggepladser er materiale blæst rundt,og i blandt andet Aalborg ses væltede hegn og skilte.

Lørdag aften er stormen så kraftig, at Nordjyllands Politi fraråder folk at gå ud. Og Midt og Vestjyllands Politi advarer folk mod at bevæge sig rundt i havneområdet og på moler - det kan være livsfarligt

NORDJYSKE's fotografer har taget disse fotos af stormens hærgen lørdag.