Se billederne: De jubler over sne i Nordjylland

NORDJYLLAND:Mandag har vejret sat dagsordnen mange steder i Nordjylland.

Fotograferne hos NORDJYSKE har hele dagen været på farten, hvor der også er blevet tid til at tage billeder af de mange, hvor sneen har været til både glæde og besvær.

I Rebild Bakker var der således en del, der havde fundet kælk og slæde fem, for at så en tur på den nyfaldne sne, mens andre måtte finde sneskovlen frem for at overholde forpligtelsen om et sneryddet fortorv.

