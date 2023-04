Se billederne: Kræftramte børn og deres familier fik en på opleveren

HVORUP:Omkring 110 mennesker - børn med kræft, søskende og forældre til børn med kræft - fra foreningen Familier med Kræftramte Børn fik sig en ordentlig en på opleveren, da de lørdag formiddag og i nogle timer fremad fik lov at boltre sig på kampvogne, i et F16 jagerfly og i firhjulede køretøjer på det militære øvelsesterræn på Gl. Hvorupvej nord for Nørresundby.

Familier med Kræftramte Børn havde nemlig kaldt til Actionday 2023, og action fik de fremmødte i rigt mål.

Børnene fik lov at sidde med ved styringen af de voldsomme køretøjer. Foto: Henrik Bo

For Dansk Land Rover Klub og Aalborg Kaserners Veteranpanser og Køretøjsforening havde fundet materiellet frem, så de mange fremmødte fik ture i det militære terræn i firhjulede Landrovere og pansrede køretøjer, og - bare for lige at toppe det - så kom der i år for første gang nogensinde også en F16-jager forbi.

F16-jageren var et tilløbsstykke for ikke bare de mange børn, men også de voksne kunne se det spændende i at komme tæt på et jagerfly. Foto: Henrik Bo

Omkring 40 frivillige fra dels Landroverklubben, dels veteranforeningen sørgede for underholdningen.

- Der har været knald på hele dagen - drøn på, os, mas og masser af larm hele dagen, lyder det fra Charlotte Kastbjerg, der er eventmanager og kommunikationsansvarlig i Familier med Kræftramte Børn.

Udover de allerede nævnte aktiviteter var det også muligt at få en tur i terrænet på en af foreningens egne ATV'ere.

- Når et barn får kræft, så er det hele familien, der bliver ramt. Der er søskende, som bliver tilsidesat, og der er nogle forældre, der får en masse tanker i hovedet. Den dag en diagnose gives til et barn og barnets familie, da er deres hverdag forandret for altid. Vores opgave er, at ikke bare de kræftramte, men også de pårørende "glemmer" behandlinger, indlæggelser og sygdom for en stund. Så derfor laver vi forskellige arrangementer - omkring 65 i alt årligt over hele landet - hvor familierne kan komme lidt væk fra det hele omkring sygdommen, forklarer Charlotte Kastbjerg.

F16- jageren var med for til arrangementet for første gang, og som ventet blev den et tilløbsstykke. Foto: Henrik Bo

Hun gør det helt klart, at foreningen ikke blander sig i noget som helst vedrørende behandling og sygehuse, men altså tager vare på familierne, så de kan få nogle oplevelser, mens et barn er i behandling.

Arrangementet i det militære terræn er efterhånden mangeårigt tilbagevendende, og mens Landroverklub og veteranforeningen leverer "skytset", så leverer Familier med Kræftramte Børn telt, mad og frivillige til at stå for det.

- Der var smil over hele linjen, og vi håber vi må komme igen næste år, siger Charlotte Kastbjerg.

Landroverklubben var mødt op med en stribe af deres firehjulstrukne køretøjer, som blev sendt ud i det militære terræn med børn ombord. Foto: Henrik Bo

Kræftramte børn fik en på opleveren