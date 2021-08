Se billederne: Kronprinsen på tunjagt

SKAGEN:Kronprins Frederik var med ombord på én af de mange småbåde, der mandag stævnede ud fra Skagen Havn.

Hans Kongelige Højhed kastede på den måde royal glans over det fascinerende tunfiskeri, der siden lørdag har været sat i gang ud for Danmarks nordspids.

Herunder kan du se en lang række billeder fra turen, hvor en af Nordjyskes fotografer var med.

Det er femte år i træk, at der laves et forsøgsfiskeri efter den såkaldte blåfinnede tun. Fiskeriet organiseres af DTU Aqua, og formålet er at montere en sporingsenhed på de tun, der fanges. Det gøres for at sikre mere viden om den kæmpemæssige fisk, der er vendt tilbage til danske farvande efter mere end 50 års fravær. Når sporingsenhederne er monteret, så slippes fiskene løs igen.

Søndag lykkedes det faktisk at fange den hidtil største tun i løbet af de fem år med forsøgsfiskeri ved Skagen. Kæmpen målte 2,80 meter og vejede cirka 400 kilo.

Oplevede tun på nært hold

I løbet af mandagen deltog omkring 80 både. Kravet til de deltagende fiskere er, at de har erfaring i på skånsom vis at fange de enorme fisk. Lørdag blev der mærket 9 tun, søndag var tallet 12 - mens mandagens tal endnu ikke var på plads ved publicering af denne artikel. Men det ligger dog fast, at forskningsbåden med Kronprins Frederik nåede forbi fire blåfinnnede tun i forbindelse med mærkningen, så Hans Kongelige Højhed nåede at opleve fiskene på nært hold - og da den vandglade kronprins sågar fik lejlighed til at iføre sig en våddragt og opholde sig i det våde element sammen med en af de store fisk, så takkede han også ja til det.

Da turen var overstået, virkede Kronprinsen forståeligt nok imponeret over mødet.

- Det var en kæmpe oplevelse at befinde sig på samme niveau som så prægtig en fisk. Det var imponerende, sagde han blandt andet.

- Det er en kæmpe oplevelse at se noget, som man ellers kun ser i de varme lande, sagde Kronprins Frederik og tilføjede, at det for ham understregede, hvor "stærk og vild" naturen kan være.

Om blåfinnet tun Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største blandt arterne af tunfisk. Den kan blive over tre meter lang og have en vægt på op til 680 kilo. Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet, hvor den har to gydeområder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet (kystnære områder samt i Atlanterhavet ud for Gibraltar). Kilde: DTU Aqua VIS MERE

- Tunen er et meget stærkt dyr. Det er én stor muskel - og det fascinerende er, at når den så kommer i sit eget element, så ophæves tyngdekraften jo nærmest.

Kronprinsen tilføjede desuden, at det er fascinerende, at tunen ser ud til at være vendt tilbage til Danmark - og at vi nu må passe godt på den.

Minister og borgmester med

Med på mandagens sejlads var også fiskeriminister Rasmus Prehn (S) og Frederikshavn Kommunes borgmester Birgit S. Hansen (S). For fiskeriministeren har prøvefiskeriet efter tun stor betydning.

- Det er vigtigt, fordi det er rart for os at vide, hvad det er for nogle bestande af fisk, vi har. Og jeg er stolt over, at vi har så store og stærke fisk i dansk farvand, sagde Rasmus Prehn.

Samtidig understregede han, at det nok er de færreste lystfiskere, der skal sætte næsen op efter rent faktisk at få en dansk tun på krogen.

- Det her bliver ikke noget med, at man kommer til at kunne fange løs på noget tidspunkt. Men viser det sig, at der er en meget sund bestand, så kan det selvfølgelig godt være, at man kan komme til at skrue op på et tidspunkt.

- Men det er ikke lige om hjørnet, for først skal vi have et mere finmasket vidensgrundlag. Og vi kan allerede se, at de bliver længere, stærkere og tungere - og der kommer også flere tun. Men vi skal stadigvæk have nogle flere data i kassen.

Netop Rasmus Prehn kunne i juli offentliggøre nyheden om, at Danmark har lavet et kvotebytteri med Spanien gældende for 2021 - således at 35 tons makrel er byttet til fem tons tun. De danske kvote-tun vil først blive fanget, når selve mærkningsprojektet er overstået.

Formålet med kvoten er at give lystfiskerne og DTU Aqua mulighed for at indfange 15-20 tun, der skal indgå i det igangværende forskningsprojekt.

- Ved rent faktisk at fange dem, så kan man fra forskningsside gå dybere ind i det - og blandt andet også dissekere dem. Så det kan bringe os et spadestik dybere i forhold til at få mere viden om vores tun.

Rasmus Prehn mener, at et eventuelt tunfiskeri også på sigt vil være et såkaldt "catch and release"-fiskeri - altså hvor fiskene slippes fri igen. Ministeren tør dog på ingen måde komme med et bud på, hvor mange år der skal gå, før det vil være realistisk eksempelvis at arrangere tun-fiskeri for turister fra Skagen Havn.

- Nu har tunen jo været væk i 50 år, og der skulle jo nødigt ske det, at vi for tidligt kommer til at lukke op for det her fiskeri. Vi skal stadigvæk have noget mere viden.

Fantastisk mulighed

Frederikshavn Kommunes borgmester Birgit S. Hansen er på ingen måde uenig med sin partifælle på Christiansborg. Men hun kan bestemt se potentialet i tunen - også for Skagen.

- Som borgmester i en fiskerikommune, så synes man jo, at det her er en fantastisk mulighed. Jeg er stolt af, at vi kan være en del af en oplevelse som det her, sagde Birgit S. Hansen efter turen med Kronprinsen.

- Der er jo selvfølgelig et stort turismemæssigt potentiale i det her. Det er jo klart, at det ville være fantastisk at tilbyde, at man kunne tage med ud fra Skagen for at se tunen i sit eget element. Jeg tror bestemt på, at der ville være basis for at lave sådan nogle ture. Det kan give grobund for masser af tanker og planer, men hvordan og hvorledes det er jo selvfølgelig endnu i sin spæde vorden, fastslog Birgit S. Hansen.

Testfiskeriet efter tun fra Skagen Havn løber - hvis vejret ellers tillader det - til og med 5. september.